北京全市开展酒吧、KTV、网吧等场所防疫检查

北京近期发生天堂超市酒吧关联聚集性疫情，北京市官方今天（11日）宣布，对全市开展酒吧、KTV、网吧等场所防疫检查。

据中国新闻网报道，北京市政府新闻发言人徐和建今天在新闻发布会上说，北京近期发生的天堂超市酒吧关联聚集性疫情，爆发性强，涉及面广，人员构成复杂，属原有传播链的隐匿传播，社会传播风险大。

徐和建说，各区各部门要紧急行动，严格落实八小时落位管控机制，迅速封控管控风险人员风险点位，以最快速度阻断病毒传播渠道。属地、行业、单位和个人要严格落实四方责任，人人严格防护防疫，共同筑起首都疫情防控的坚固屏障，确保首都安全、人民群众生命安全和身体健康。

徐和建指出，要捞干筛净天堂超市酒吧关联风险。针对这起聚集性疫情的新特点，继续加快流调溯源，迅速管控风险，既要迅速排査管控流调时间内到过天堂超市酒吧的所有人员，还要快速排查这些人员之后到访过的场所和关联人员，全面彻底排查风险人员和风险点位，继续同步开展溯源工作，做好环境采样、病毒全基因组测序、大数据排查比对，锁定感染源头，找出所有潜在风险隐患。对涉疫点位周边进行核酸筛查，对有病例的小区人员开展连续核酸筛查。

徐和建还宣布，全市将开展酒吧、KTV、网吧等场所防疫检查，举一反三，抓好整改。

北京市朝阳区副区长杨蓓蓓在今天举行的发布会上说，截至目前，涉天堂超市酒吧疫情已判定密接6158人(含同时空人员)、次密接901人。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，6月9日零时至11日15时，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告115例感染者，其中，天堂超市酒吧（工体西路6号）到访人员107例，酒吧工作人员2例，到访人员的续发关联人员六例。115例感染者涉及14个区和经开区。目前本起疫情处于快速发展阶段，预计未来将从酒吧到访人员及其密切接触者中陆续发现续发病例，疫情扩散传播风险较大。