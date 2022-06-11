蔡若莲盼港故宫文化博物馆成学校历史教育第二课堂

香港教育局副局长蔡若莲表明，希望看到将于7月开幕的香港故宫文化博物院，能成为学校历史教育外的第二课堂。

据香港中通社报道，香港故宫博物馆将于7月2日开幕，北京故宫博物院特地安排专家到港协助筹办。香港华夏教育机构今天（11日）邀请北京故宫博物院专家到创知中学举办“故宫文化进校园”首场讲座活动，教育局副局长蔡若莲出席并致辞时表明，希望故宫文化博物馆能成为学校历史教育外的第二课堂。

上述活动邀请了北京故宫博物馆研究员关雪玲向学生作专家讲座，由蔡若莲、香港华夏教育机构副会长招祥麟等主礼。香港中联办教育科技部副部长徐凯亦以视像形式出席。

蔡若莲指出，加强历史和中华文化的学习是香港学校课程的重点。教育局会通过持续更新课程，加强年轻一代的民族感情与国民身份认同，包括与即将开放的香港故宫文化博物馆合作，令博物馆成为学校历史教育外的第二课堂。

共有八所中小学师生代表齐聚创知中学礼堂，因北京故宫博物馆此次共借出的914件文物中，极少有与古代药物相关文物。关雪玲当日则以“清宫中的药物和治疗方法”为讲题，图文并茂的给师生介绍清宫中药物的分类、药材的特点、制药的方法等知识点。

全场约200名学生在问答环节积极踊跃发问。有学生关注“望闻问切”的诊疗手法如何具体实施，“悬丝诊脉”是否存在？有学生提问“丸药”和“丹药”的区别；还有小学生好奇“牛黄”是用牛哪个部位做的、御医给妃子看病是否会见到其真容等。关雪玲详细并耐心的一一作答，活动结束后，仍有学生意犹未尽继续向她请教问题。

今年是香港回归25周年，创知中学在入校处设置了庆回归倒计时指示牌；并在活动正式开始前，全场起立进行升国旗仪式。