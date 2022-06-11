香港展开共庆回归显关怀计划 将探访30万基层家庭

香港特首林郑月娥今天（11日）为 “共庆回归显关怀”计划主持启动礼，并透露她将在未来两周与港府高官走访十八区，拜访30万基层家庭，为他们送上香港庆祝回归25周年活动礼包。

据香港特首办官网消息，林郑月娥今早到黄大仙广场，为 “共庆回归显关怀”计划主持启动礼，并为活动致辞。

她在致辞时说：“今年是香港回归祖国25周年，对国家、特区和香港市民来说，都是一个非常有意义和值得纪念的日子。今年的庆祝主题是‘砥砺奋进25载 携手再上新征程’——砥砺奋进，一直是香港的成功之道。回归25年来，我们曾面对不少考验。全赖国家大力支持，以及广大市民努力不懈，香港在多方面都取得辉煌成就。展望将来，深信大家亦会继续以携手奋进的精神，迈步向前，再创佳绩。”

她说，早于香港回归10周年时，特区政府已把社区关怀注入庆祝活动，以达致普天同庆的目的。一如以往，今年的“共庆回归显关怀”计划亦是由民政事务总署统筹，十八区的非政府机构及地区团体全力协助推行。

据林郑月娥介绍，计划主要分为三个部分，首先是会探访30万个基层家庭，当中有独居长者、双老家庭，以及有特别需要的家庭。另外两个部分，分别是安排约八万名基层市民参加全港性的庆祝活动，例如参观香港故宫文化博物馆和游览主题公园，以及安排约12万名来自弱势社群的市民参加地区举办的庆祝活动。举办单位亦会按需要为参加者安排免费交通、膳食和入场券。

她说，今天这个简单而隆重的启动礼，是为“共庆回归显关怀”整项计划揭开序幕。“在这两个星期内，我和各司局长会联同参与计划的各个非政府机构及地区团体，走访十八区探访基层家庭，派发25周年庆祝活动礼物包，表示我们的心意。”

另据中新社报道，林郑月娥感谢香港赛马会赞助“共庆回归显关怀”计划，并感谢全力支持和参与活动的非政府机构和地区组织义工为弱势社群送上温暖，促进社会团结互助、关爱共融。

启动礼后，林郑月娥在香港特区政府署理民政事务局局长陈积志、香港赛马会主席陈南禄和黄大仙民政事务专员黄智华陪同下展开家访活动，先后探访居于黄大仙上邨的双老家庭、新来港单亲家庭及少数族裔家庭，了解他们的日常生活和需要，并向他们派发礼物包，与他们共享香港回归25周年的喜悦。

民政事务总署署长张赵凯渝和香港赛马会行政总裁应家柏亦于启动礼后联同义工队伍，探访区内基层家庭，为他们送上温暖。