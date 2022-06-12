魏凤和警告搞台独分裂绝对没有好下场

中国大陆国防部长魏凤和警告，搞台独分裂绝对没有好下场，但如果有人将台湾分裂出去，中国大陆一定会不惜一战、不惜代价。

中国大陆国防部在微博上公布，魏凤和今早（12日）在新加坡香格里拉对话会上作大会发言时强调，统一是绝对要实现的，外部势力干涉是绝对不会得逞的。和平统一是中国人民最大的愿望，中国大陆愿付出最大的努力，但如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国大陆一定会不惜一战、不惜代价，任何人都不要低估中国大陆军队的决心意志和强大能力。

另据环球网和央视军事报道，魏凤和指台湾的民进党政府图谋改变两岸同属一个中国的现状，不承认九二共识，搞渐进式台独，担当外国反华势力的马前卒，终将成为棋子而被牺牲。他也认为，台湾问题因民族弱乱和内战而产生，必将随着中华民族伟大复兴而解决。

魏凤和以在19世纪发生的美国南北战争为例说：“当年美国为国家的统一打了南北战争，中国非常不愿意发生这样的内战，但将坚决粉碎任何‘台独’的图谋。如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底，这是中国不二的选择。”

他批评有的国家在台湾问题上背弃一个中国的原则和承诺，支持台独分裂势力倒行逆施，还动不动就打台湾牌，拿《台湾关系法》说事，用单方面炮制的国内法，管别国的事儿，干涉别国的内政，中国坚决反对。

魏凤和说：“在此我也正告‘台独’分子及其背后的势力，搞‘台独’，死路一条，妄想！挟洋自重，不会得逞，休想！历史的车轮滚滚向前，任何人都阻挡不了中国统一的步伐，任何人都不要低估中国军队捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，坚定意志，强大能力。 ”

他也强调，中国发展的前进步伐不可阻挡，走和平发展道路的决心坚定不移，中国的发展不是威胁，而是对世界和平与发展的巨大贡献。中国坚定奉行防御性国防政策，中国军队始终是和平之师，也必将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。亚太是全球最具增长活力和发展潜力的地区，各国应朝着构建亚太命运共同体、实现亚太地区持久和平和普遍安全的美好愿景迈进。

魏凤和也强调，中国反对以竞争定义中美关系，如果执意把中国当作威胁、对手甚至敌人，将犯历史性战略性错误。

他向美国提出四点要求：一是不要攻击抹黑中国，二是不要遏制打压中国，三是不要干涉中国内政，四是不要损害中国利益。只有这样，中美关系才能搞好。他强调，中国的立场很明确：要对话，相互尊重；要相处，和平共处；要合作，互利共赢；要对抗，奉陪到底。

魏凤和也认为，中美两军应加强战略互信，避免误解误判，管控风险危机，防止摩擦冲突。中国希望与美国建立健康稳定发展的大国关系，也必将坚定捍卫国家利益和尊严。

魏凤和也就南中国海问题、中美关系、乌克兰危机等，阐述中国的立场。