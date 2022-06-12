游锡堃称台湾导弹具备攻击北京能力

台湾立法院长游锡堃称，云峰导弹已经可以打到北京，中国大陆要攻台前须先三思。

据自由时报报道，游锡堃今天（6月12日）于台湾海外网视讯专题演讲“防卫意志是护台良方－乌俄战争的启示”，他强调，“自助人助”是乌俄战争对台最重要的启示，台湾人要像乌克兰一样，将来犯敌军打出去。

游锡堃说，乌俄战争对台湾的启示是，勿恃敌之不来，一定要事先做好准备，中国大陆经济发展后已变成霸权，“有侵略本质及天朝心态，就是想要来侵略台湾，台湾不要以为中国不会发动战争”。

游锡堃说，中国大陆不放弃攻打台湾，全球民主国家应该帮助台湾来防卫，必须要“战略清晰”，要让北京知道战争会付出很大代价，一旦开战就是与美国、日本、澳洲等国为敌，台湾也要做好准备，不能只靠别人。

游锡堃说，台湾的防卫优势有海峡天险，大陆要打台湾须渡过台海，与俄国打乌克兰不同，以前他当行政院长时，台湾是要决战境外，现在已无法决战境外，当大陆军队要渡过台湾海峡时，先用反舰导弹、雄三导弹将之击沉，若要登陆时就决战滩头，如果真的被登陆成功，“台湾每个人要像乌克兰一样有必死决心，将来犯敌军打出去，绝对不让中国把台湾吞下去”。

游锡堃还说，他当行政院长时，台湾的云峰导弹已经量产，云峰导弹已经可以打到北京，当然台湾没有要侵略中国大陆，不像蒋介石一样要反攻大陆，台湾也不会主动去打北京、三峡大坝，但是北京要打台湾前，要先想想台湾已有攻击北京的能力，所谓“鹿死狗也要喘”，中国大陆不要伤敌八百、自损一千，攻台前须三思。