中国多地调整人员跨省流动政策严禁土政策

在中国冠病疫情形势整体保持平稳的背景下，多地调整人员跨省流动的健康管理措施，部分地区提出高效推进人畅其行、物畅其流，严禁出台土政策，以及搞一刀切、层层加码等。

所谓的“土政策”指的是地方或机关，企事业单位等独自制定的政策和作出的规定或决定。

据中国新闻网报道，浙江省上周二（7日）发布《关于科学精准做好疫情防控加快人员货物自由流动的通知》，要求“高效推进人畅其行、物畅其流”，“坚决防止简单化、一刀切、层层加码”。

浙江省要求对于省外中高风险地区所在设区市来浙返浙人员，倡导其在来浙首站进行免费的“核酸+抗原”双检测，抗原检测阴性后即可自由流动。对于省外低风险地区人员无需核酸检测阴性证明即可来浙返浙并自由流动，不准对其采取强制劝返、隔离等限制措施。

浙江在隔天（6月8日）也发布《关于科学精准调整上海来浙返浙人员健康管理措施的通知》，在上海入浙健康管理措施方面，不再全部要求“7+7”（七天集中隔离医学观察+七天居家健康观察）隔离，而是有所区分，采取更为精准的防控措施。

甘肃在本月7日下发《关于调整省外疫情输入防控措施的通知》明确，对没有疫情省份的低风险区来（返）甘人员，有序通行。在做好疫情防控的前提下，恢复无疫情省份和有疫情省份的低风险区的跨省团队旅游等业务。

江西省本月2日也进行了疫情防控措施调整，要求对于低风险地区和无本土疫情的县（市、区）之间人员（含各类学生），可以自由有序地流动，不再查验核酸检测阴性证明，也不再实行核酸落地检。

安徽则在5月底发布通知，对来自低风险地区货运车辆，不查验48小时核酸检测证明；各地要加强督促检查，确保来自低风险地区货运车辆快速便捷通行，严禁出台“土政策”、一刀切。