苏贞昌：台湾没有要对中国大陆关闭大门

台湾行政院长苏贞昌今天（6月12日）就大陆将暂停输入台湾石斑鱼一事回应时，指责中国大陆一直不遵守国际规范，并强调台湾没有要关闭对中国大陆的大门。

综合台湾三立新闻网和联合新闻网报道，苏贞昌在屏东视察石斑鱼养殖与出口情况时说，此行的目的是要为养石斑鱼的屏东农民与渔民，以及全台渔民、农民加油打气。

新华社早前报道，中国大陆海关总署以海关多次从台湾石斑鱼中检出孔雀石绿、结晶紫禁用药物和土霉素超标为由，决定从明天（13日）起暂停台湾石斑鱼输入大陆。

苏贞昌称，台湾完全没有检验出任何禁用药物，并将相关科学证据交给中国大陆，但中国大陆已读不回。

苏贞昌也说，农委会会做好各方面的对应措施帮助渔民，并会大力拓展国际市场。他认为，台湾过去放在同一篮子，过度依赖中国大陆，就是会受到中国大陆的政治勒索敲诈。

他强调，总统蔡英文蔡曾在公开场合说，对中国大陆没有预设立场，台湾始终是善意的，只要对等、互惠、不设政治前提，台湾愿意跟中国大陆善意往来，并批评中国大陆军机绕台、军舰绕台，无理打压台湾。

立法院国民党团则呼吁中国大陆不要伤害无辜的台湾农渔民，也呼吁蔡政府与对岸好好沟通，才能解决与大陆将暂停输入台湾石斑鱼有关的问题。