持续暴雨致福建多地受灾 武夷山景区关闭

短暂调低应急响应等级后，福建省今天（6月12日）7时再度将防暴雨应急响应提升至Ⅲ级。福建省防汛办通报，截至目前，全省已转移人员5万6407人次。

据中新社报道，福建省中南部地区部分区域出现暴雨，局部区域大暴雨。统计11日6时-12日6时累计雨量，共有49个县（市、区）的281个乡镇超50毫米，其中10个县（市、区）的14个乡镇超100毫米，以同安区汀溪镇141.5毫米为最大。最大小时雨量为南靖船场镇75.1毫米。

受强降雨影响，6月11日6时-12日6时，大樟溪、尤溪、文江溪、晋江东溪、晋江西溪、汀江上游、霍口溪等7条河流发生超警戒水位0.02-2.14米的洪水。

南平市今天8时启动防暴雨洪水Ⅱ级应急响应。武夷山市旅游发展股份有限公司通报，自12日8时起，武夷山景区全面闭园，暂停接待游客。松溪县透露，该县所有中小学校（含幼儿园、托儿所）、校外教育培训机构全部停课。

持续降雨山体饱和，还导致龙岩市、三明市等多地出现道路塌方、供电设备受损、农作物被淹，房屋倒塌等灾情。福建省交通运输厅披露，受强降雨影响，11日3时许，S308线尤溪县西城镇麻洋村路段发生山体滑坡约2000立方米，造成交通阻断，11日12时恢复半幅通车；11日22时许，国道319线长汀县牛岭隧道出口处发生大面积溜方，溜方量3000余方，阻断道路通行；目前，道路已恢复半幅通行。

福建各地正全力以赴防范持续暴雨。福建省防汛办称，各级气象、水文、自然资源部门滚动发布预报预警信息，交通、电力、通信等部门按职责共同做好防御工作。