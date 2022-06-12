唐山政法委正在调查女子实名举报涉黑酒吧事件

唐山市委政法委员会今天（12日）上午表示，已在关注女子实名举报涉黑酒吧事件，唐山市路北区委宣传部也称，相关部门正在调查，若有结果将发布通报回应社会关切。

唐山一女子昨晚（11日）发布微博视频，实名举报唐山市路北区一团伙在长宁道星际酒吧对其进行殴打辱骂、威胁恐吓、关黑屋等行为。

据澎湃新闻报道，视频中，一女子手持身份证复印证举报称，河北唐山路北区一涉黑团伙于5月23日下午4点在星际酒吧对她和她朋友实行非法拘禁，并要求他们上交所有私人物品。期间，他们遭到对方的殴打辱骂、威胁恐吓、白纸画押等行为。随后又转移地点，将他们关黑屋、关狗笼，长达16个小时。

视频最后附了一段疑似施暴期间的录音，有男子大声说：“这屋没有监控。”其后，有发出砸东西的声音。

视频在网上流传后，星际酒吧一工作人员作出回应，称酒吧5月23日正常营业，没有警察赴现场。工作人员也说，视频中女子点名的两人是酒吧的股东，其中一人是店长。

随后，网上流传出一段电话录音，疑似唐山市路北区祥丰道警察局的工作人员要求女子删除微博视频。据录音，工作人员称事件“会发酵”，要求女子“赶紧删掉”举报视频。

据济南时报官方微博早前消息，女子在接受新黄河采访时表示，她是星际酒吧的驻唱歌手，事发当天老板以到单位领工资为由，将她和五名同事叫到酒吧，组织他人对他们非法拘禁16小时。

据澎湃新闻报道，事发期间，女子趁乱逃出酒吧，约凌晨两点前往唐山市路北区祥丰道警察局报警。但是民警直到早上七点才出警，且仅在酒吧拿回被扣留的私人物品，其他被拘禁同事并未找到。

女子称，自己大闹派出所后，酒吧另一个老板才把其他同事带回来，并称民警未对酒吧涉事人员进行处理，“直接让他们走了”。

这是近两天来唐山市政法委接获的第二起实名举报涉黑团伙案件。此前，唐山一名蛋糕店老板通过视频，实名曝光一个以刑满释放人员组成的涉嫌黑社会团伙。唐山政法委昨天回应称，正在核查此事件。前天凌晨发生的烧烤店围殴事件也引发公众对唐山市扫黑除恶工作的关注。