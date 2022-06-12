中国官媒：外贸回流订单再流出影响有限

由于坚持清零防疫政策，中国此前回流的外贸订单近期又出现外流现象，对此，中国官媒《经济日报》评论认为影响有限，无碍中国在全球产业链中的地位。

《经济日报》今天（12日）发表署名“金观平”的文章称，近段时间，受国内外贸易环境变化以及冠病疫情影响，部分行业出现了一些订单流出和产业外迁的迹象，这种变动符合经济规律。

文章称，今年以来，随着周边国家生产端的逐步恢复，去年回流到中国的部分外贸订单再次流出。同时，一些企业将部分制造环节转移到国外。在中国外贸不确定不稳定因素增多、供需两端承受巨大压力的背景下，相关变动难免引起关注和讨论。

文章分析指，对订单变化和产业迁移的担忧，本质上是对产业链供应链的担忧，特别是在一些国家人为破坏的影响下，这种担心可以理解。但是，中国在全球产业链供应链中的地位依然是稳固的。中国拥有完整的产业体系，有基础设施、产业配套能力以及专业人才等方面的明显优势，营商环境持续优化，超大规模市场的吸引力也在不断增强。

文章称，在中国外贸发展面临更趋复杂严峻的形势下，前5个月外贸进出口实现了稳定增长，其中5月当月进出口同比、环比分别增长9.6%和9.2%，全年外贸保稳提质基础进一步巩固，外贸进出口有望继续保持稳定增长势头。此外，今年前4个月，全国实际使用外资同比增长26%，其中制造业使用外资增长65%，吸收外资呈现增长快、含金量足、引资大项目稳等特点。

文章呼吁，需要持续高度重视做好稳外贸工作。当前仍然面临全球经济增长预期下调、供应链瓶颈难以彻底缓解、疫情反复等内外多重因素困扰，仍需全力帮助外贸企业保订单、拓市场、稳产业。

文章还从推动政策措施落地见效、加强企业的服务保障、引导产能优化布局、坚定推进高水平开放等方面提出稳外贸的具体建议。

本月8日召开的国务院会议强调，稳外贸稳外资事关经济全局、就业大局，要进一步扩大对外开放。会议还要求，协调解决外贸外资企业复工达产、项目建设等困难；加快提升港口装卸转运和通关效率，保持国际产业链供应链稳定。