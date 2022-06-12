中澳防长举行一对一会谈

澳大利亚国防部长马尔斯今天（12日）在新加坡参加香格里拉对话会期间，与中国国防部长魏凤和举行一对一会谈。

据澳洲广播公司报道，马尔斯（Richard Marles）称双方展开坦率且全面的交流，他在会上提及澳大利亚关注的一些问题，包括中国被指在南中国海拦截澳洲军机的事件。

马尔斯说：“这是印太会议中两个扮演重要角色的国家之间的一次重要会议。”

他认为，“这是关键的第一步。澳大利亚和中国的关系很复杂，也正因有这种复杂性，我们现在进行对话变得非常重要。”

马尔斯指中国在南中国海地区进行军事集结，并在该地区迅速扩张，他对此感到震惊。

澳洲广播公司认为，两国防长举行会谈，标志着澳中外交机制冻结情况正式结束，也将被视为迈出积极一步，可能为两国之间更多高层会谈铺平道路。

中澳关系2018年开始不断恶化，莫里森政府前年提出要对冠病疫情起源展开独立调查惹恼中国，引发北京祭出经济反制，对澳洲大麦、牛肉、红酒、煤炭等输华商品加征关税和拖延清关。

澳洲媒体报道，澳中高层级官员上一次接触是在2020年1月。

不久前才上台的澳洲新政府曾强调，希望北京通过放弃对澳大利亚的贸易制裁，表达他们想要修复紧张的澳中关系的意愿。

马尔斯说：“关于未来，虽然基调发生了变化，但是在澳大利亚国家利益方面绝对不会出现变化。”