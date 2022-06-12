北京朝阳区明起开展三天区域核酸筛查

中国北京市官方今天（12日）坦言，朝阳区天堂超市酒吧规模聚集性冠病疫情来势凶猛，防控难度超越新发地批发市场聚集性疫情及上一波疫情，目前仍存在外溢扩散的风险。此外，朝阳区将从明天起，连续开展三天区域核酸筛查。

综合中国央视新闻、中国新闻网和《北京日报》报道，朝阳区政府副区长孟锐在疫情防控工作新闻发布会上解释，多轮核酸检测仍是筛查社会面隐匿传播风险的最有效办法，为进一步把潜在风险捞干筛净，并呼吁居民按要求主动参与检测。

北京丰台区也决定，涉及酒吧病例的相关街镇和较近区域，连续三天展开核酸筛查。

北京市政府新闻发言人徐和建在新闻发布会上说，当务之急是要一手抓流调溯源，一手抓风险管控，全力以赴、争分夺秒、以快制快，盯住每一个病例，管控风险、滚动排查，防止出现新的疫情放大器，防止出现疫情外溢，以最快速度阻断疫情传播链条。

徐和建也呼吁本月6日以来到访过天堂超市酒吧的人员，立即向社区报告。

另据《健康时报》和《中国青年报》报道，这家酒吧本月6日恢复营业后，一名感染者当天晚上前往天堂超市酒吧，6月8日晚出现发热症状，但未进行核酸检测，6月9日凌晨再次前往天堂超市酒吧，当日报告核酸检测结果为阳性。这名感染者称，第一次前往酒吧前，在过去多日也没有没做过核酸筛查。

北京官方前天曾通报，涉及天堂超市酒吧聚集性疫情的累计感染者人数有29个，其中26人在6月6日至7日前往过天堂超市酒吧。由于酒吧人员密集，到访人员构成复杂，且存在未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明的情况，增大了疫情防控难度，预计未来该酒吧到访人员及其密切接触者存在核酸筛查阳性的可能。

从6月9日0时至12日下午3时，涉及天堂超市酒吧聚集性疫情的累计感染者人数有166个，其中天堂超市酒吧到访人员145例，酒吧工作人员两例，到访人员的续发关联人员19例。166例感染者涉及14个区和经济技术开发区。

北京从今天0时至下午3时新增33名本土感染者，其中朝阳区有14例。