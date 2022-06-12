中国多地警方开展夏季夜巡 烧烤摊成巡查重点

中国河北省唐山市一烧烤店前天（10日）发生围殴案件后，中国多地警方密集开展夏季夜巡，其中烧烤摊成巡查的重点目标之一。

据澎湃新闻报道，中国多地的公安局公布，当地警方将开展“夏季夜巡专项行动”，全面严厉打击和有力震慑违法犯罪行为，及时消除治安隐患，确保社会治安持续稳定。

河北省保定涿州市公安局微信公号、徐水区微信公号“平安徐水”昨天（11日）分别发布当地民警进行夏季夜巡专项行动的视频。据澎湃新闻报道，视频中出现多出巡查烧烤摊、烧烤店的场景。

宁夏自治区石嘴山市大武口区的微信公号“平安大武口”消息称，昨晚，大武口区各主要道路警灯闪烁，当局在石嘴山市公安局统一指挥下，在全区范围内开展夜巡活动。消息称，民警在巡逻时会注意各大商场、夜市摊点等人员密集场所内的可疑人、事、物等情况。

据澎湃新闻报道，山西省平遥县公安局官方抖音账号昨晚发布的视频显示，巡逻民警在部分露天烧烤摊与市民交谈。

河南省濮阳市公安局官方抖音账号今天发消息称，将强化夜间巡逻防控、在夜间强化显性用警，加大学校、夜市、商城、歌厅、酒吧等人员聚集较多场所巡逻频次和密度，严格落实快速接警、快速派警、快速出警、快速处置。

唐山烧烤店围殴事件的最后一名涉案人员于昨天下午在江苏省被唐山警方抓捕。从事件曝光到九名涉案人员归案，耗时不到48小时。