台媒：台美高层下周将召开蒙特瑞对话

台湾媒体披露，台美高层下周将进行年度台美高层国安对话及军事安全会议“蒙特瑞对话”，地点在美国华府附近。台湾代表将由国安会秘书长顾立雄领军，并率国安部门高层，与美国军政高层进行战略对话。

据台湾《联合报》今天（6月13日）引述消息人士报道，台美国安、国防官员将在美国陆续召开三场会议，首先为本月15日至17日由国防部主导的例行工作阶层会议，紧接着预计20日至22日分别在马里兰州安纳波利斯（Annapolis）、大华府地区举行的台美高层国安对话（又称“特殊管道”会谈）与“蒙特瑞对话”（Monterey Talks）。

消息人士透露，美国相当关心台湾自我防卫能力，尤其是台湾与美国国民兵合作；台湾官员认为，届时会谈将会讨论此议题。过去一段时间，台湾“全民防卫动员署”挂牌上路，随后台湾境内也讨论是否恢复一年制义务役，都与美国督促有关系。

台湾总统蔡英文早前与到访的美国参议员达克沃思（Tammy Duckworth）会面时说，达克沃思去年7月领衔提出《台湾伙伴法案》，获得跨党派支持，因此美国国防部正积极研究国民兵与台湾合作交流。达克沃思与行政院长苏贞昌交谈时则说，她带来了美国国民警卫队“国家伙伴计划”的负责人；报道称，虽未公开说明细节，但显示台美军事交流相当积极。

消息人士称，“国家伙伴计划”是将美国国民警卫队与其他地区配对，以帮助进行培训和协力合作。随着台美军事交流更加台面化，台美会谈也将涉入更多防卫相关议题。

“蒙特瑞对话”为台美之间重要军事安全会议，过去多由国安会副秘书长领队，但消息人士称，美国于2019年表达希望台湾国安会秘书长出席，至今都是秘书长参与。而美台之间存在不公开的国安高层对话，过去多由台湾的国安会秘书长与美国白宫副国安顾问主谈。