中国多地防疫通行过度管控被国务院警示通报

中国多个省市的部分防疫检查点因为存在通行过度管控、重复核酸检测等问题，被国务院警示通报。

据中国交通运输部官微，中国国务院物流保通保畅工作领导小组办公室警示通报了存在过度防疫问题的地方，涉及河北张家口，安徽合肥、安庆，陕西商洛的部分高速口防疫检查点。

其中，河北张家口下花园西高速口防疫检查点对所有外来货车司乘人员，不论是否持有48小时内核酸阴性证明，都要求重新做一次“核酸检测+抗原检测”；不论司乘人员通信行程卡是否带*号，一律要求登记报备，否则不允许下高速；安徽省安庆市宜秀区沪渝高速安庆收费站（眉山出口）防疫检查点对来自外省低风险地区的货车司机要求查验48小时核酸检测证明；合肥市方兴大道收费站防疫检查点对所有外地货车司机以“留取核酸检测样本”名义，变相强制开展核酸检测；陕西省商洛市商洛东高速口防疫检查点对来自外省涉疫地区货运车辆，一律进行劝返，限制货运车辆通行。

通报强调，各地要全面取消对来自低风险地区货运车辆的防疫通行限制；核酸检测结果要全国互认通用，有效期内不得重复要求检测。通报并强调，对于严重影响货运物流畅通、造成物资供应短缺或中断的，要依法依规严肃追责。

近一个月来，中央多次召开会议，密集出台政策聚焦物流和产业链供应链稳定，稳经济一揽子措施中多项致力于打通大动脉、畅通微循环。6日，中国国务院总理李克强到交通运输部考察，强调要进一步畅通交通物流，保障市场主体运行，稳住经济大盘。各地区各部门要强化协同联动，防止层层加码、一刀切，齐心协力推动货运量尽快实现正增长，为二季度经济合理增长提供支撑。浙江、安徽、甘肃、江西、山西等地方政府也发文调整跨省流动防疫政策，严禁层层加码、过度防疫。