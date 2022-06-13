香港珍宝海鲜舫最快本周转移到东南亚

香港“珍宝海鲜舫”最快本周将转移到东南亚。

据香港《星岛日报》报道，对于网传海鲜舫将于本周二移至东南亚，珍宝海鲜舫母公司香港仔饮食集团昨天（12日）受询时承认，公司已物色到适合的船坞泊位，珍宝海鲜舫已开始进行围板工程，为拖船出海行程做准备。公司发言人称，将在本月中牌照到期前启航。

香港仔饮食集团上月公布，被视为香港仔地标的珍宝海鲜舫本月将驶离香港，静待新经营者出现。集团说，由于消息公布后吸引广泛传媒及舆论关注，当地（东南亚）船坞为免维修过程及正常业务受到干扰，要求不向外透露泊位地点，因此未能提供海鲜舫具体存放地点。至于具体离港日期，会于本月中海鲜舫牌照到期前，视乎天气情况而定启航移离香港。

业界消息称，珍宝海鲜舫宣布本月驶走后一直有白武士联络，但均未有任何财务承诺。由于牌照即将到期，珍宝海鲜舫亦要准备离港。

新民党立法会议员陈家珮亦透露，过去一两星期都有有心有力人士接触香港仔饮食集团，但即使集团愿意无偿送出海鲜舫，接手一方仍要负担其他开支，包括申请牌照前的维修检查，以及处理近日入水倾侧的厨房船。

陈家珮认为，距离珍宝海鲜舫消息公布不足半个月，“就算有白武士，好多条件都倾唔切”（就算有白武士，好多条件都来不及谈妥），建议政府设立一个月宽限期，“畀多啲时间，帮吓佢留耐啲，已经好大帮助”（给多些时间，帮助它留久点，已是很大帮助）。

她坦言，远洋拖船费用不菲，若然海鲜舫最终要离开，一去不返的机会很大。

香港海事处回复称，会因应实际情况及需要作出适当安排，但未正面回应有关珍宝海鲜舫的离港详细安排。