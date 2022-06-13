消息：中国大陆强化台湾海峡非国际水域主张引发美国担忧

知情人士透露，中国大陆军方近几个月与美国军方会谈中多次主张台湾海峡不是国际水域，引起拜登政府的担忧。

彭博社引述知情人士报道，不同层级的中国大陆官员在多个场合向美国政府递交声明，反驳美国的国际水域论。美国及其主要盟友主张台湾海峡大部分地区属于国际水域，并定期派遣军舰穿行台湾海峡，作为航行自由演习的一部分。

报道称，中国大陆长期以来主张台湾海峡是其专属经济区的一部分，并据此认为外国军舰在这个海域的活动应该受到限制。虽然中国大陆经常抗议美军在台湾海峡的行动，但在此前的中美会谈中，台湾海峡的法律地位不常被讨论。

目前尚不清楚最近的主张是否表明，中国大陆将采取更多措施对抗进入台湾海峡的外国军舰。美国也在南中国海实施航行自由行动，以挑战中国在争议岛屿的领土主张。

五角大楼没有立即回复置评请求。中国外交部也没有在正常工作时间之外立即作出回应。

美国国防部长奥斯汀前天（6月11日）在新加坡出席香格里拉对话会并发表演讲时警告，中国正试图单方面改变台海现状。“我们的（一个中国）政策没有改变，但令人遗憾的是，中国似乎不是这样。”

奥斯汀指北京在包括台湾附近的亚洲地区越来越具侵略性，并指大陆解放军在台湾附近具挑衅性且破坏稳定的军事活动不断增加，包括多架军机贴近台湾，近月来飞行架次创纪录。

中国国防部长魏凤和昨天（12日）在香格里拉对话会发表演讲时强调，中国统一是绝对要实现的，中国对和平统一怀有最大诚意，现在仍然在继续做最大、最真诚的努力，但“如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底，这是中国不二的选择。”魏凤和的演讲未明确提及台湾海峡的法律地位。