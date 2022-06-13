浙江开展专项治理网络直播营销违法行动

网购大促“618”前夕，中国直播电商大省浙江的市场监管部门开展专项行动，治理网络直播营销违法现象。

据澎湃新闻报道，“浙江省正在开展网络直播营销违法行为专项治理，预计持续到年底。”浙江省市场监管局相关负责人告诉记者。

据介绍，浙江省此次专项治理将紧扣当前网络直播营销群众反映强烈的突出问题，重点整治网络直播营销中含有导向错误、虚假宣传、宣称“神医”“神药”、刷单炒信、以假充真、销售不符合食品安全标准的食品、侵犯知识产权、对消费者未尽到安全保障义务等违法行为。

浙江省市场监管部门相关负责人说，在专项治理行动中，各级市场监管部门将对辖区内直播营销平台、直播间运营机构、直播营销服务机构等网络直播营销主体开展有针对性行政指导约谈，督促自查自纠、制定整改措施、完善相关制度，引导合法合规经营。

“通过此次专项治理，将打造网络直播营销数字化监测系统，对网络直播特别是头部主播开展在线抽查监测，对监测、举报等途径发现的涉嫌违法线索进行落地处置。”浙江省市场监管局相关负责人说，同时，创建一批网络监管与服务示范区，创设一批适应网络直播营销行业发展特点、具有浙江辨识度和标志性的监管制度与监管规则，构建内外一体的综合监管执法机制，初步形成“部门、企业、行业、社会”多方共同参与的网络直播营销行业长效治理格局。