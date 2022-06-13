台湾入境检疫期9月有望进一步放宽

知情人士透露，台湾入境检疫期有望在9月进一步放宽。

台湾《联合报》引述政府知情人士报道，台湾中央流行疫情指挥中心宣布于6月15日起全面放宽入境检疫期为3+4（三天居家检疫+四天自主健康管理），显示台湾防疫政策朝开放发展已无退路，若3+4施行顺利，将于一个月后评估是否再全面放宽为0+7，意即入境后免隔离，只要进行七天自主管理；最快8月前宣布、9月前实施。

据悉，指挥中心评估3+4上路后将观察两个感染周期，也就是两个14天，再评估进一步开放成0+7。政府逐步开放的最大压力来自业者，日前台北市进出口公会等商业团体曾向卫福部长陈时中反映，再不开放，不利于贸易，尤其全球主要国家都已开放国境，台湾若继续维持原本的检疫政策，将很难与世界接轨，尤其现在已慢好几拍。

指挥中心宣布入境检疫改为3+4之后，被工商及旅游业视为一大利多，虽台湾尚未开放旅游业出团，但入境检疫缩短，自由行出国可试水温，总比什么都没有好。

知情人士指出，这一年来，由于国外陆续开放边境，台湾却“锁国”，来自业者及外交人员的陈情排山倒海，也有许多台湾驻外人员反映，台湾检疫政策过于严格，也使台湾与他国交流受到严重影响，许多人就选择不来台湾，过去驻外馆经常安排科技及学术人员互访，也因此停摆。

不过据悉，指挥中心宣布3+4历经一些转折。5月底，指挥中心及行政院已经研议6月将入境检疫从7+7缩短成3+4，并预计6月15日实施。行政院同意指挥中心于6月初宣布，但总统府高层认为应妥适评估，拍板于实施前再宣布，希望面对疫情能够随时滚动式检讨，避免太早宣布，引发台湾民众疑虑。

知情人士也说，这两周以来，本土疫情一直处于高原期，再加上疫情往南扩散，指挥中心对宣布放宽入境检疫感到极大压力，但另一方面，台湾业者及驻外馆处电报都在陈情“人回不来也出不去”，陈时中对宣布时机保密到家，在公开之前只有高层及少数核心幕僚知悉，不像过去宣布政策会先让党内立委先拿到机密宣传。