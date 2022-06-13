唐山伤人案五名嫌犯有前科

中国河北省唐山市路北区一家烧烤店上周五（6月10日）凌晨发生多名男子围殴女子至重伤案件，涉案九名嫌犯上周六（11日）均落网。唐山市公安局路北分局称，涉案嫌犯中有五人有前科。

据唐山警方通报，截至6月11日，涉案的九名犯罪嫌疑人全部落网。此案经河北省公安厅指定异地管辖，目前九名嫌犯已被廊坊市广阳区检察院批准逮捕。

唐山市公安局路北分局副局长邢涛接受媒体采访时介绍，九名犯罪嫌疑人中的五人有前科劣迹，涉及寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等。

澎湃新闻梳理裁判文书等公开信息发现，涉案的犯罪嫌疑人陈某亮，曾犯开设赌场罪被判刑三年；警方在通报中公开点名的主犯陈继志，其名字曾出现在刘某的判决书中，被注明为“刑拘在逃”；刘某在相关案件中犯故意伤害罪被判刑两年一个月。此外，陈继志疑还是多起借贷和不当得利纠纷的被告，被列为失信被执行人。

涉案的九名犯罪嫌疑人，有七名男性、两名女性，其中包括一年前才出狱的陈晓亮。

1979年出生的陈晓亮是江苏省兴化市人。一则网传信息披露了陈晓亮的名字，据报道，陈晓亮老家知情者称，从网传照片认出了他。

2019年2月，泰州医药高新技术产业开发区人民法院作出判决，认定被告人陈晓亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年并处罚金6万元人民币（约1万2388新元）。刑期自2018年7月起至2021年7月。

法院判决生效后，陈晓亮被送至江苏省溧阳监狱服刑。2020年12月，常州市中级法院作出裁定，将他的刑罚减去六个月。2021年1月，陈晓亮刑满释放。

另有报道称，唐山烧烤店打人案的涉案人员中，比陈晓亮小四岁的沈小俊，以及1996年出生的马云齐，都曾参与聚众斗殴，马云齐还曾为沈小俊组织的聚众赌博站岗放风。澎湃新闻在中国裁判文书网查询，未查到相关判决书。

唐山烧烤店打人案主要犯罪嫌疑人之一的刘某，被网友扒出其真名为“刘涛”，其相关案件中出现了“陈继志”的名字。根据美篇平台账号“路北巡控”发布的消息，2015年12月发生在唐山市路北区的一起刑案中，被害人商某被四名男子殴打并关在汽车后备箱达十个小时。经调查，警方锁定刘涛、陈继志等犯罪嫌疑人有重大作案嫌疑。

上述案件经侦查、审查之后，由唐山市路北区人民法院审理。法院查明：2015年12月12日，在唐山市路北区闻新园小区，被告人刘涛伙同他人，以追讨索要抵押车辆的债务为由找到商某。刘涛使用方向盘锁对被害人商某的头部等部位实施殴打，致使其额骨凹陷粉碎性骨折，脑组织挫裂伤，尺骨粉碎性骨折。殴打之后，刘涛等人将商某强行带上车，带到陈继志位于开平东外环的厂房大院内。次日12时许，商某逃脱并报警。经鉴定，其伤情为轻伤一级。

2018年12月，路北区人民法院以故意伤害罪，对刘涛判处有期徒刑两年零一个月，刑期自2018年3月至2020年4月。

一审宣判后，刘涛提出上诉。2019年3月，唐山市中级法院作出裁定，驳回上诉，维持原判。

刘涛故意伤害案的一审判决书和二审裁定书，都出现了陈继志的名字，他名字后面的括号内都注明了四个字——刑拘在逃。澎湃新闻暂未确认唐山打人案中的刘某与刘涛是否为同一人。

1980年出生的陈继志是唐山本地人。在6月10日烧烤店打人案中，他与“刘某”被警方通报为“主要犯罪嫌疑人”。

法院裁判文书显示，在唐山，“陈继志”与“刘涛”关联紧密。两个名字除了一同出现在上述故意伤害案，还一同出现在一起交通事故责任纠纷中。

法院裁判文书显示，2017年2月4日晚，未取得机动车驾驶证的刘涛，驾驶着陈继志实际所有的一辆丰田汽车，在路北区翔云道超速行驶，先后与八辆汽车发生相撞事故。刘涛弃车逃离现场，后来交警认定由其负事故全部责任。

法院审理后认为，被告之一的陈继志作为车辆所有人，将车辆交由无驾驶资格的刘涛驾驶，其本身存在过错。另外，陈继志也表示愿承担事故的全部赔偿责任，故路北区法院一审判决陈继志承担事故赔偿责任。后来陈继志上诉，2018年4月唐山中院维持了原判。

作为被告，陈继志在唐山市还卷入多起借贷和不当得利纠纷。

2019年6月，路北区法院判决陈继志夫妇偿还原告中银消费金融公司贷款20万元及利息；2019年10月，路南区法院判决陈继志偿还原告中国建设银行唐山分行的贷款，本金和利息合计49万多元人民币；2019年8月，路南区法院判决陈继志支付原告陈某机票款3万3640元人民币及利息。

在判决支付3万多元机票款的不当得利纠纷中，陈继志因未履行判决内容，2020年9月被列为失信被执行人。该信息目前仍可在中国执行信息公开网查到。

工商信息显示，唐山韵弘水产品养殖有限责任公司的法定代表人为“陈继志”，其持股比例100%，该公司2021年3月被路北区市场监管局吊销；“陈继志”还是唐山市异域风情文化传媒有限公司的股东，持股比例30%。该公司近年多次被路北区市场监管局列入经营异常名录。

上述两家公司登记信息中的“陈继志”，与此次唐山烧烤店打人案的嫌犯陈继志，是否为同一个人？目前，该信息尚未得到官方确认。

澎湃新闻昨天（12日）实地探访唐山市异域风情文化传媒有限公司的注册地路北区鹭港小区102-2，发现是一家房产中介公司。工作人员表示，对这家文化传媒公司没有印象，此前这里上一家也是地产中介公司。在多次致电该公司工商登记电话，然而对方电话一直提示关机。

另据南方周末报道，陈继志曾多次被法院列为失信被执行人、限制高消费。