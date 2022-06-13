民调：中国是非洲年轻人心中正面影响力最大的境外国家

最新民调显示，中国已超越美国，成为非洲年轻人心目中正面影响力最大的境外国家。

据彭博社报道，由南非伊奇科维茨家庭基金会（Ichikowitz Family Foundation）今天（13日）公布的调查显示，76%年龄介于18岁至24岁的非洲年轻人，将中国视为对他们的生活产生积极影响的境外国家之一，认为是美国的年轻人仅占72%。

基金会2020年首次展开这项调查时发现，83%的受访者认为美国的影响是积极的，中国则达到79%。

基金会主席伊奇科维茨（Ivor Ichikowitz）说：“中国已位居榜首。在极少国家参非洲事务的情况下，中国参与了非洲事务，这一事实也得到认同。”

伊奇科维茨认为，美国在非洲扮演的角色十分有限，“在实际投资、贸易、基础设施建设方面，美国扮演的角色微不足道，微不足道的程度也令人尴尬。”

他也说：“毋庸置疑，中国如今在非洲占据主导地位。我们看到，整体上对中国的态度更加积极，这将推动更多与中国之间的接触。”

调查也显示，卢旺达、马拉维和尼日利亚三个非洲对中国的好感度最高。

不过，报道称中国的影响力并非被普遍认为是积极的。有56%的受访者相信未经证实的冠病溯源阴谋论，认为冠病是中国政府刻意研发并传播的。

共有来自15个非洲国家的4507名年轻人参与了这项调查。