中国公安部打击为电信诈骗提供新型设备的团伙

中国多地公安机关严厉打击为电信网络诈骗提供新型“GOIP”通话服务的违法犯罪团伙，截至目前已抓获870余名嫌疑人、缴获2390余套“GOIP”设备、1万8000台手机卡银行卡等作案工具。

“GOIP”是一种网络通信设备，具有人机分离、远程操控、异地拨号通话和支持多张电话卡等特点。其中，新型“简易组网GOIP”设备成本更低、隐蔽性更强、操作更简单，已成为各类电信网络诈骗团伙拨打诈骗电话的作案工具。

据中国新闻网引述中国公安部消息，北京、四川、湖南等31个省区市公安机关在公安部统一指挥下，同步开展集中收网活动。

经查，公安机关捣毁一批“简易组网GOIP”违法犯罪窝点，拓展研判出400余条相关线索，发现690余起相关案件、4900余万元（人民币，下同，约1012万新元）涉案金额，涉及中国多个省区市。

在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安部将组织中国全国公安机关开展集群战役进行集中收网，全面彻底打掉新型“简易组网GOIP”违法犯罪团伙，坚决斩断这一关键犯罪链条，“狠狠打击”电信网络诈骗及黑灰产关联犯罪分子。

公安部有关负责人表示，针对电信网络诈骗犯罪的新动向、新手法、新变化，公安机关将始终保持高压严打态势，加强分析研判、创新打法战法，坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产；确保打深打透打彻底，坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护中国人民群众的财产安全和合法权益。