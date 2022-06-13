林毅夫：科学落实防疫方针并非层层加码

世界银行前首席经济学家林毅夫指出，中国当前在坚持动态清零总方针时，要做到科学防疫，不能滥用权力，层层加码。

北京大学国发院名誉院长林毅夫今天（6月13日）在《北京日报》撰文时提出上述看法。

他说，就当前来讲，在疫情防控上，要坚持动态清零的总方针，但在落实上要做到科学、有效，不能在落实当中滥用权力，层层加码。在落实防疫政策时一定要坚持科学的原则，开动脑筋，因地制宜，而不是层层加码。层层加码本质上是一种懒政的表现。

林毅夫说，各地在争取动态清零以后，要迅速恢复生产生活。由于疫情已经两年多，在一些封控城市，很多中小微企业已经到了濒临破产的边缘。在这种状况下，一定要出台有效的政策来共渡难关，像减税、免税、减租金、贷款延期等一系列措施，都是必要的。同时，中国的救助也要关注受疫情冲击的个人和家庭。在救急措施之外，积极的财政、货币政策也要发力，包括支持新基建，为结构转型升级提供条件。通过多方的努力，中国今年保持5.5%左右的增长还是有可能的。

他认为，保持一定的增长速度，这是经济工作应该有的一条底线。中国必须努力保持增长，这样可以增强信心，其他国家也会对中国有信心，这是对内实现中华民族伟大复兴，对外驾驭百年未有之大变局的最好办法。

谈及中国经济目前面对的挑战，林毅夫指出，从国外看，美国总统拜登2021年上台以后，试图在政治上孤立中国，进而在经济上联手民主同盟国家和中国脱钩。中国是石油和粮食的主要进口国，俄乌战争会使中国进口成本增加，影响短期经济增长。从中长期来讲，经过这次俄乌战争，俄罗斯与欧盟之间的不信任和安全局势的紧张一时间注定难以消除。有些势力试图浑水摸鱼，推动欧洲与中国在经济、贸易上脱钩。这些是国际环境中出现的重大新挑战。

从国内看，从2021年第三季度以来，中国经济已经出现比较大的下滑，这一下滑趋势源于需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。实际上，从去年下半年到今天，还处于这样一个下滑周期当中。进入今年3月份以后，国内经济下行压力加大，因为奥密克戎病毒的传染率非常高，一些地方，像深圳、广州、上海、北京相继出现疫情。疫情防控的举措必然影响到生产、投资、消费各个方面，使经济全面放缓，要实现今年5.5%的增长目标将更加困难。