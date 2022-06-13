叶刘淑仪：政务官仍属港府管治中不可或缺元素

香港新民党主席叶刘淑仪昨天在面簿发文称，政务官员仍是特区政府管治中不可或缺的元素，将在港府中扮演重要角色。

也是香港立法会议员的叶刘淑仪，1996年以政务官身份掌管入境事务处，成为香港历史上首位执掌纪律部队的女性，1998年成为香港史上首位女保安局局长。

叶刘淑仪昨天（12日）在面簿写道，随着警队出身的李家超即将上任第六届行政长官，外界有传特区政府“第二把手”政务司司长一职，亦将由一名曾任纪律部队首长的人士出任，这意味着未来特区政府最高的职位将由纪律部队出身首长为领导，北京对香港的政策方向也有一定转变。

她说，历任行政长官当中，有两名是政务官出身，如今纪律部队系统出身的人却担任特区政府最高的领导职位，不少人或许会认为盘踞特区政府高层多年的政务官职系没落云云，我对此观点并不认同。

叶刘淑仪说：“我相信下一届政府仍然有多名政务官担任局长及政府架构中的重要角色，因为他们对于特区政府事务非常熟悉，许多法律细节、政务系统的规例以至整个制度的操作，都是特区政府的管治当中不可或缺的元素。随着特区政府实行政治任命制度之后，多年来我从未听闻任何一位政治任命的局长，对于其常任秘书长有任何负面意见。多名在政府以外新加入的局长，均与其辖下的政务官相处愉快，合作无间。即使政务官日后或未必再担任行政长官，但他们在特区政府的角色也是非常重要。”

她认为，政务官的训练当然有待加强，香港政务官与新加坡不同，新加坡自独立以来训练的政务职系，其栽培人才的方法与香港不同，他们更加聚焦精英制，投放极多资源，以大量奖学金保送其政务官到全球最着名学府培训及学习。 此外新加坡政务官有一个优势是香港没有的，就是他们有机会在军方工作，接受军事训练及汲取相关经验，有些政务官甚至有机会被遣派前往参选，其训练比香港的政务官更为全面，由于新加坡是一个独立国家，因此锐意栽培政务官作为国家未来领导人材，自然具备国际视野及爱国情怀。

她指出，但香港过去都只是一个属土，英国人对香港政务官的训练，只是要求他们作为一名称职的执行者，而不是担任领导人。一般政务官也没有什么应对传媒以及公开发言等训练，因此大家常见不少政务官于立法会或其他公开场合发言都只是读稿式官方发言，没有在电视看到外国的官员及议员般具备公开辩论的娴熟技巧，这些都是将来有待加强的。

叶刘淑仪相信随着公务员学院的诞生，学院将会加强公务员对国家全方位的认识、国际形势的了解，以及应对传媒及公众的口才训练。至于政务官日后能在特区政府管治架构中走多远、攀多高，就要看他们的决心，以及在新形势下的表现了。