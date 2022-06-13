台积电付款期限明年起缩减至15天

半导体晶体圆形片（简称晶圆）代工龙头厂台积电将从明年起，要求客户付款期限缩短至15天。

据台湾自由时报报道，台积电通知客户，从明年1月起，客户付款条件趋严，付款期限从交货起的30天缩短为15天，震惊业界。

台积电董事长刘德音上周于股东会指出，全球通膨与中国大陆封城虽影响消费需求下滑，导致全球半导体产业链库存调整持续进行中，但车用与高效能运算需求仍驱动台积电产能非常满，今年业绩展望年增加三成有望达成，对于2023年营运展望，受世界经济改变中，还有待与客户讨论。

刘德音同时指出，台积电正处于结构性高成长期间，因大幅提高资本投资，今年资本支出约400亿美元（下同，约556亿新元）到440亿美元，明年也绝对会高于400亿美元，相当于近三年资本支出超过千亿美元，目前高资本支出要花的钱多，股利仅能维持稳健，等资本支出缓下来，现金流大增，股利才会提高与回馈股东。

供应链传出，台积电已通知客户，从明年1月起，客户付款期限从30天缩短为15天，同时加量也要加价。台积电不回应付款期限缩点与加量加价一事，IC设计客户端则惨叫措施严格。

因市场需求减缓，下游客户有的已面临高库存，销售量减少，不仅无法涨价，有的产品还需降价求售。业界认为，这除了反映台积电明年产能仍吃紧，也可能透露台积电资本支出高，因应设备庞大现金流支出，需将客户付款期限大为缩短。