中国商务部：世贸改革应保障发展中成员合法权益

中国商务部部长王文涛说，世界贸易组织（WTO）的改革应使全体成员受益，保障发展中成员合法权益。

据中新社报道，王文涛昨天（6月12日）在世界贸易组织第12届部长级会议（MC12）上称，WTO改革应使全体成员受益，保障发展中成员合法权益。

MC12于6月12日在瑞士日内瓦开幕。王文涛在全会上说，WTO改革应促进经济全球化，要通过规则更新和机制保障，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；改革应使全体成员受益，保障发展中成员合法权益。

他表明，中国愿同各方携手合作，推动MC12在疫情应对、粮食安全等领域取得成果，推动WTO在世界经济复苏中发挥更大作用。

王文涛称，中国是国际抗疫合作的重要贡献方，已经向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂冠病疫苗。中国支持WTO早日就冠病疫苗知识产权豁免达成共识，并愿为此作出中国贡献。

王文涛说，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。中国正在加快构建新发展格局，坚定不移推动高水平对外开放，必将给世界带来更多市场机遇、增长机遇、合作机遇。

MC12由世贸组织和哈萨克斯坦联合主办，是时隔四年半以来世贸组织再次召开部长级会议。世贸组织164个成员的部长和代表现场参会。