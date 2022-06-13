唐山公布全天候“雷霆风暴”行动举报方式

发生殴打女性恶性案件后，河北省唐山市的社会治安问题引起关注，当地公布了社会治安整治“雷霆风暴”专项行动的举报方式。

据澎湃新闻报道，唐山市夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动领导小组办公室今天（6月13日）中午发布了《唐山市夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动举报方式公告》。

公告例举了六类举报内容：1.打架斗殴、寻衅滋事、故意伤害、侮辱妇女等违法犯罪行为；2.敲诈勒索、欺行霸市、强揽工程、强迫交易等违法犯罪行为；3.聚众赌博、组织容留卖淫、吸毒贩毒、“两抢一盗”、网络犯罪、交通肇事等违法犯罪行为；4.养老诈骗和电信网络诈骗行为；5.对违法犯罪进行包庇纵容，失职失责的违纪违法行为；6.其他严重影响群众安全感、满意度的各类违法犯罪行为。

四种举报方式为：唐山市公安局信访接待窗口（地址：唐山市路北区长宁道956号北门信访接待大厅）；举报电话：0315-12389（唐山市公安局警务督察举报电话）；举报邮箱：ltfbzxzzxd@163.com；举报信箱：唐山市路北区长宁道956号，唐山市公安局“雷霆风暴”专项行动线索接收组，邮编：063000。

公告称，提倡实名举报，匿名举报者应提供有效联系方式。对举报人、提供线索者，各级公安机关将依法为举报人真实姓名、身份信息和联系方式等保密。

唐山市上周五（6月10日）发生烧烤店殴打女性事件，疑似涉及黑恶势力，九名涉案嫌犯隔天被全数抓获。唐山市昨天（12日）下午召开夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动动员部署大会，中共唐山市委、市政府决定，从即日起开展为期半个月的夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动，把打击锋芒对准群众反映强烈、社会影响恶劣的犯罪活动，“出重拳，用重典，惩恶务尽，绝不手软，以雷霆万钧之势尽锐出战、决战决胜”。