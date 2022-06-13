中国考古人员认定三星堆部分祭祀坑埋藏年代为商代晚期

中国考古人员通过测年方法，认定四川三星堆部分祭祀坑埋藏年代为商代晚期，并在六个祭祀坑发现了近1万3000件新文物。

综合中国央视新闻和新华社报道，四川省文物考古研究院今早（13日）在新闻发布会上，公布三星堆遗址考古发掘进行阶段性成果时说，考古队对近200个样品进行了碳14测年，测年数据集中在公元前1131年至1012年，除5号坑和6号坑年代稍晚之外，3号坑、4号坑、7号坑、8号坑的埋藏年代一致，为商代晚期，距今约3200年至3000年。

据报道，本次发掘的若干新器物，显示出三星堆遗址与中国其他地区存在的密切文化联系，3号坑、8号坑发现的铜尊、铜罍、铜瓿为中原殷商文化的典型铜器，3号坑、4号坑发现的玉琮来自甘青地区齐家文化，3号坑、7号坑、8号坑发现的有领玉璧、玉璋、玉戈在河南、陕西、山东以及广大的华南地区都有发现，各坑大量发现的金器则与半月形地带自古有之的金器使用传统相符。

神树、顶尊跪坐人像以及大量龙形象器物则表明三星堆遗址的使用者在自身认同、礼仪宗教以及对于天地自然的认识与中国其他地区人群相近。

三星堆遗址位于四川省广汉市，面积约12平方公里，最早被发现于20世纪20年代，但考古工作者在1986年才发现1、2号祭祀坑。

自2020年以来，四川省文物考古研究院、北京大学、四川大学等科研机构和高校组成联合考古队，在1、2号祭祀坑旁边，相继发现、发掘了3号至8号六个祭祀坑。