台经贸谈判代表不点名批大陆任意禁台产品输入

台湾行政院政务委员兼经贸总谈判代表邓振中，不点名批评中国大陆任意禁止台湾产品输入。

据台湾《联合报》报道，世界贸易组织（WTO）昨天（12日）召开部长级会议，行政院政委邓振中代表台湾出席，其声明虽未明指中国大陆，但表明任何成员都不应在无正当理由下任意禁止产品进口。

世贸组织本月12日至15日在瑞士日内瓦总部召开部长级会议，并于官网公布各会员预先提交的部长文字声明与影片。

邓振中声明提及对WTO的期望，希望确保所有成员遵守规则，以维护自由和公平的贸易；“任何成员都不能自外于规则，也不应有任何成员在未及时通知或无正当理由的情况下任意禁止某些产品进口。我们的凤梨、莲雾和释迦都成为这种不合理行为的牺牲品。”

邓振中说，即使在冠病疫情高峰期，台湾仍保持市场和贸易的开放及自由，持续深化与合作伙伴的经贸交往，基于有能力且有意愿遵守高标准而申入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

邓振中并提出台湾经济表现良好的两个要点，第一，台湾坚定支持以规则为基础的多边贸易体制，努力协调台湾的贸易制度与国际标准一致，并为贸易伙伴消除长期存在的障碍；2020年解除莱猪进口禁令、2021年解除福岛及周边食品限制，这些都展现台湾符合国际标准的决心，以及遵守贸易规则的承诺。

第二，台湾坚定维护自由、公平、公开、透明和可预测的贸易和投资环境。

继凤梨、莲雾、释迦后，中国大陆最近再度对台湾农产品祭出禁令，今天（13日）起暂停输入台湾石斑鱼。