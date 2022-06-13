绿色金融每年可为中资银行带来2000亿美元收入

瑞银集团认为，中国从碳密集型做法转型可能使绿色金融成为未来10年中资银行收入的主要驱动因素。

据彭博社报道，瑞银分析师May Yan等在一份报告中称，到2031年，绿色贷款总额将增长近三倍，达到61.7万亿元人民币（约12.7万亿新元），绿色债券发行量可能增长七倍，达到8.2万亿元人民币。

瑞银估计，到那时，来自绿色贷款和绿色债券发行的收入可能会跃升至相当于每年2000亿美元（约2778亿新元），约为银行业整体收入的15%。

“虽然绿色金融的影响到目前为止还很小，但我们认为规模潜力巨大，”Yan在8日的报告中写道。

中国已承诺到2030年实现碳达峰，到2060年实现碳中和。瑞银称，中国将不得不严重依赖银行体系来为实现这些目标所需的每年约2万亿美元投资提供资金。

瑞银发现，中国绿色和ESG相关贷款的增速一直高于其他行业，而且可能比一般企业贷款更有利可图，对于非国有银行更是如此。根据央行数据，2022年一季度， 绿色贷款环比增长14%，远高于4.3%的整体贷款增速。

不过，中国经济总体放缓可能会削弱这种快速增长的局面。在政府推动降低绿色项目融资利率之际，银行也需要小心维持利润率。瑞银表示，目前，中国工商银行等国有银行的绿色贷款放贷利率通常比标准信贷低30至50个基点左右。

中国还面临着限制向污染行业发放贷款的压力。Asia Transition Platform今年3月的报告警告，许多亚洲银行未能认识到其碳密集型资产敞口的风险，中国银行业的得分最低。今年以来，中资银行帮助为煤炭企业融资的速度已经快于去年。