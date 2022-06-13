港专家：月底新增病例或增至四位数 并非第六波疫情

香港昨天（6月12日）新增814起确诊病例，连续两天新增病例破八百，疑似BA.2.12.1 变种病毒个案再增16起。香港大学感染及传染病中心总监何栢良说，确诊个案或在本月底增至四位数，目前疫情仍属第五波疫情余波，还未进入第六波疫情。

综合网媒“香港01”和星岛日报报道，何栢良今天（13日）在香港商业电台《在晴朗的一天出发》节目上说，目前仍然流行奥密克戎病毒及其分支，暴发的疫情并未明显转变，故未进入第六波疫情。

何栢良提到，香港第五波最严重时属于BA.2，亦有一定比例是BA.2.2，近日则较关注BA.2.12.1，因其变异会对抗体逃逸带来影响。目前有约100个国家已解除所有防疫措施，可留意欧美情况，籍此检视香港将来是否会暴发第六波疫情。

他预料，临近7月1日，确诊个案或增至四位数，甚至达2000至3000起，但按目前接种疫苗进度推算，届时已打三针者料可逾七成，相信疫情仍属可控，毋须收紧现有的防疫措施。

另外，香港医院管理局辖下指定医疗处所，包括专科门诊诊所，今天起正式实施疫苗通行证安排，若病人未接种冠病疫苗，可出示到访前48小时内核酸检测阴性结果替代，但不能以快速抗原测试阴性结果代替。

何栢良指出，相关安排过于仓卒，在行政上亦做得不好，希望医管局在不影响病人接受服务的前提下可以弹性处理。