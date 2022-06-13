马英九基金会：国民党应坚持推动九二共识

台湾在野的国民党主席朱立伦访美公开演讲时未提“九二共识”，受访更称“九二共识”是“没有共识的共识”，引发争议。台湾前总统马英九基金会强调，国民党应继续推动“九二共识”。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾前总统马英九基金会执行长萧旭岑认为，朱立伦去年回复中国大陆国家主席习近平电贺他当选国民党主席时曾提及九二共识，国民党应该继续推动。

萧旭岑说，国民党党纲、党章与全代会通过之政策纲领，以及去年朱立伦就任主席回复中国大陆国家主席习近平贺电，都显示两岸应在“九二共识”、“反对台独”的基础上继续交流合作，维持台海稳定，国民党应继续坚持推动。

国民党前主席江启臣今天（6月13日）则说，搁置争议、求同存异，是（九二共识）最根本的意义；两岸在主权上各有表述，彼此没有共识，所以先搁置，先谈其他议题。

此前针对朱立伦访美期间的言论，中国国务院台湾事务办公室发言人马晓光应询时说，“九二共识”不容任意扭曲。当前台海形势复杂严峻，两岸关系日趋紧张。希望岛内任何致力于发展两岸关系、维护台海和平稳定的政党、团体和人士，在涉及民族大义、大是大非等重大问题上，要保持头脑清醒，把握正确方向，放远眼光，站在历史正确一边，而不是相反。