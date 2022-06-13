港金管局总裁称联系汇率制度无需改动

美联储加息导致港美息差扩大、港元外流，对此，香港金融管理局总裁余伟文说，香港的联系汇率制度在历史上经受过挑战仍然稳定，因此无需改动。

据中新社报道，余伟文说，联系汇率制度实施已经近40年，经历过1997年、2008年两次金融危机，以及过去三年香港发生的巨大挑战，始终发挥着稳定的作用，因此无需改动。

香港自1983年实施联系汇率制度，使港元汇率保持稳定在7.75至7.85港元兑1美元的区间内。近月，美联储宣布加息，令港美息差逐步扩大，市场出现套息交易，驱使资金从港元流向美元，导致港元汇率多次促发弱方兑换保证。

对此，余伟文说，市场预计今年6月美联储会再加息50点，港美息差会再拉大，港元汇率有可能再促发弱方兑换保证，届时金管局会再次出手买入港元并卖出美元。即使这个情况已发生多次，但香港银行体系总结余仍充足。

余伟文认为，港息必定会比美息滞后，此次滞后的时间，会比上个加息周期短，但仍要视乎美联储加息程度和香港市场情况。近期港元汇率接近但却未促发弱方兑换保证，原因在于一些在香港上市的公司需要买入港元派股息，以及香港股市转趋稳定，都对港元的需求有所上升。

他称，金管局居安思危，对未来有可能发生的不同场景都有应变计划和预案。