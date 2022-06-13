杭州冰雪大世界火灾 两殉职消防员获评烈士

在中国杭州冰雪大世界火灾中牺牲的两名消防员毛景荣和刘泽军，今天（13日）获评为烈士，并追记个人一等功。

据中国新闻网报道，毛景荣和刘泽军的遗体告别仪式几天在杭州市临平区殡仪馆举行。灵堂正前方悬挂着毛景荣和刘泽军的遗像，两侧是黑底白字的挽联“赴汤蹈火赤心可昭日月，忠魂不泯英雄光耀山河”。

2022年6月9日，毛景荣和刘泽军在扑救杭州互动冰雪文化旅游发展有限公司火灾中，为保护国家和人民生命财产安全，冲锋在前，不幸受伤，经抢救无效，于6月10日壮烈牺牲。

在今天的告别仪式中，浙江省消防救援总队政治部主任董卫军宣读毛景荣、刘泽军烈士评定及荣誉追授情况通报，应急管理部政治部、浙江省人民政府分别批准毛景荣、刘泽军为烈士，应急管理部消防救援局分别给毛景荣、刘泽军追记个人一等功。共青团浙江省委、浙江省青年联合会联合追授毛景荣、刘泽军“浙江青年五四奖章”。杭州市人民政府追授毛景荣、刘泽军杭州市“忠诚卫士”称号。浙江省消防救援总队党委追认毛景荣为优秀共产党员、追认刘泽军“优秀政府专职消防员”。

据了解，毛景荣年仅29岁，生前是杭州市消防救援支队特勤大队一站班长，曾先后荣立个人三等功一次，个人嘉奖六次，五次被评为优秀士兵。参加消防救援工作11年来，他先后参加各类灭火救援2300余次，社会救助和为民服务200余次，救助群众300余人。毛景荣牺牲时刚登记结婚满三个月。

刘泽军牺牲时年仅20岁，生前是杭州市钱江消防救援站政府专职消防员。入职三年来，他先后参与处置各类灭火救援任务300余次，营救人民群众30余人，曾荣获杭州市消防救援支队灭火救援二等奖。