中国称对台湾海峡享有主权权利和管辖权

针对美媒彭博社报道称，中国大陆军方近几个月在与美国军方的会晤中，多次宣称台湾海峡不是国际水域，引发拜登政府的担忧，中国大陆外交部发言人汪文斌说，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权，同时也尊重其他国家在相关海域的合法权利。

据中国央视新闻报道，中国大陆外交部发言人汪文斌今天（13日）在例行记者会回应上述报道时说，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾海峡最窄处约70海里，最宽处约220海里。根据联合国海洋法公约和中国国内法，台湾海峡水域由两岸的海岸向海峡中心线延伸，依次为中国的内水、领海、毗连区和专属经济区。中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权，同时也尊重其他国家在相关海域的合法权利。

汪文斌还说，此外，国际海洋法上根本没有国际水域一说，有关国家声称台湾海峡是国际水域，意在为其操纵涉台问题，威胁中国主权安全制造借口，中方对此坚决反对。

彭博社引述知情人士报道，不同层级的中国大陆官员在多个场合向美国政府递交声明，反驳美国的国际水域论。美国及其主要盟友主张台湾海峡大部分地区属于国际水域，并定期派遣军舰穿行台湾海峡，作为航行自由演习的一部分。

报道称，中国大陆长期以来主张台湾海峡是其专属经济区的一部分，并据此认为外国军舰在这个海域的活动应该受到限制。虽然中国大陆经常抗议美军在台湾海峡的行动，但在此前的中美会谈中，台湾海峡的法律地位不常被讨论。