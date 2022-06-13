马时亨：回归25年失败的房屋政策是影响社会和谐的主因

香港财经事务及库务局前局长马时亨，形容香港回归25年来失败的房屋政策，是影响社会和谐的主因。

香港楼价早已超越1997年回归时的高位，即使港府连环出招调控楼市，仍无法遏止楼价的升势。

香港财经事务及库务局前局长马时亨接受无线新闻台专访时指出，回归至今，失败的房屋政策是影响社会和谐的主因。

马时亨在访谈中举例说：“今日的大学生（月入）赚一万至二万港元（约1769至3539新元），一呎楼也买不起，你认为他会开心吗？当我们的下一代对社会感到不高兴时，整个社会所谓的和谐度都很低，很多市民认为社会不公平，经济发展追不上楼价（上升）速度，我觉得过去25年，我们在房屋方面（政策）可用失败两字来形容。”

近年港府卖地成交价屡创新高，市场有声音认为，港府故意限制土地供应，抬高地价，但马时亨不认同这个说法。

马时亨指出，他曾任职财库局，认为并不是（港府）特意抬高地价，确实是香港地少，地少变相出现竞争，价钱就会提高；当时没想过，譬如像今天北部大开发，并不是他们不想要，而是有很多掣肘，因为开发新城市需要很多配合铁路、交通枢纽配合。

马时亨认为，要消除社会怨气，新一任政府首要处理房屋问题，未来要建设更多公屋、居屋；同时要有完善的交通、就业配合，规划日后的北部都会区，否则或变成从前的天水围，不多人愿意迁入。