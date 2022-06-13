原中国银行业监管会副主席蔡鄂生被提起公诉

原中国银行业监督管理委员会副主席蔡鄂生涉嫌受贿、利用影响力受贿、滥用职权，已被江苏省镇江市人民检察院提起公诉。

据新华社报道，蔡锷生涉嫌受贿、利用影响力受贿、滥用职权案，由中国国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由江苏省镇江市人民检察院审查起诉。近日，镇江市人民检察院已向镇江市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人蔡鄂生享有的诉讼权利，并讯问了被告人蔡鄂生，听取了辩护人的意见。

检察机关起诉指控：被告人蔡鄂生利用曾担任原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任；蔡鄂生担任原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席期间，违反法律法规和相关规定，在履行职责过程中徇私舞弊，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人蔡鄂生一人犯数罪，依法应当数罪并罚。

中共中央纪委国家监委曾在今年1月发布，三名高官同天落马被处理的消息。蔡锷生和原国家粮食局副局长徐鸣被开除党籍，最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥被双开。

据中央纪委国家监委网站消息，中纪委对蔡鄂生的通报措辞严厉，指其政治上彻底蜕变，对党不忠诚不老实，搞两面派、做两面人，滥用金融监管权，严重扰乱金融市场秩序，严重污染金融领域政治生态。

通报还称，蔡鄂生奢靡腐化，寡廉鲜耻，大搞权色、钱色交易；目无法纪，“退而不休”，顶风作案，非法收受巨额财物等。

通报说，除了开除党籍，蔡鄂生享受的待遇被取消，违纪违法所得被收缴，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

曾被称为中国信托业“头号功臣”的蔡鄂生，去年7月在卸任银监会副主席八年后被中纪委调查。

1951年出生的蔡鄂生长期在银行系统任职，在央行系统工作20余年，官至中国央行行长助理兼上海分行行长，2001年至2005年转任国有重点金融机构监事会主席，2005年12月出任中国银行业监督管理委员会副主席，至2013年5月退休。