下午察：唐山打人事件掀起的论战

中国舆论这两天最关注的焦点，莫过于唐山打人事件。随着舆论的发酵，对施暴者愤慨的谴责声中，也出现对受害者与旁观者的质疑。九名被捕嫌犯还未定罪，网民已吵得不可开交，互相扣帽子贴标签。

恶劣血腥的打人事件

打人事件发生在位于河北唐山的老汉城烧烤店。据网上流传的监控画面，上周五（6月10日）凌晨约2点40分，一名男子走近几名女子的餐桌，抚摸其中一名白衣女子背部并使用侮辱性语言。女子强烈反抗，被对方打了一耳光。女子随即起身用酒瓶砸男子头部，男子恼羞成怒挥拳殴打女子，随后有多名同伙男子加入，白衣女子的朋友介入时也被打。

白衣女子被打倒在地后，施暴者扔不罢休，拽着她的头发拖到店外继续殴打。女子已无还手之力、在地上蜷缩时，施暴者继续踢踹，还刻意踢打头部，更有人拿起酒瓶当武器。网民形容这是“往死里打。”“已经不是打人了，简直就是在谋杀。”

施暴者将女子拽到烧烤店外，继续毒打。（互联网）

唐山市公安局周六（6月11日）通报，该案九名涉案人员已全部归案，并表示目前受伤女子伤情稳定，无生命危险。

从6月12日起，唐山市集中开展夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动，要对涉黑涉恶犯罪案件除恶务尽、彻查严惩。

不过，网上不少讨论并不关注扫黑除恶，而是性别问题以及旁观者是否该出手等问题。

关于性别的争议

最初对施暴者的网络谴责，很快演变成关于性别的争议。一些网民认为，这起事件凸显出中国女性的弱势地位，男性施暴成瘾；但也有网民强调，这纯粹是暴力事件，不是性别问题。

《钱江晚报》的一篇评论称：“仅仅是因为一个女人，拒绝了一个男人的要求，继而被一群男人暴打。这起暴力事件的起源是男人性骚扰失败，恼怒之极袭击女人，暴力的性质与性别密切相关。”

彭博社的报道则分析，此事件重燃了关于“米兔”（#MeToo）运动的愤怒。报道称，受到性侵的女性一再被父权文化压制，并联系到之前的铁链女、阿里女员工被性侵等事件。

唐山打人事件中的女受害者，被打得头破血流。（互联网）

不少女网民在微博分享自己被男性骚扰、胁迫等事件，并对女性安全表示担忧，“仅拒绝了不怀好意的性骚扰，就莫名其妙在众目睽睽之下被打到奄奄一息。今天是她们，明天会变成我们吗？”

香港女星李若彤发微博呼吁：“请不要再用暴力和犯罪剥夺女孩子的生存空间！”大陆女星张雨绮则讽刺男人，宣称“看来《战狼》的影响力确实大，都用来对付女人。”张雨绮的言论后来被质疑搞性别对立，贴文随即被删除。

另网民把矛头指向被打女子，“凌晨还在烧烤店的女孩，也不是正经人。”还有的认为女子反应过激，不够机智，被骚扰就应该圆滑处理，例如“笑着把对方的手轻轻推开”，而不是拿酒瓶砸对方，这算是互殴。这些言论也随即引来围攻，认为这正凸显男权主义、帝王心态。

当然，也有理智的声音呼吁，应该客观看待这次暴力事件，而不要陷入男女性别对立的争论中。

旁观者有罪？

另一个争论点，是旁观者是否应该见义勇为，上前遏制暴行。

有网民认为，出现突发事件，等警方赶到现场已太晚，旁观者应当出手协助受害者。更有网民批评旁观者是懦弱、麻木、冷血的看客，与施暴者没什么两样，也应该严惩。

不过，这种意见又被批评为“键盘侠谬论”，强调这类事件很难要求旁观者冒险相助。首先，几个飙汗“打红了眼”，动作狠毒，上前遏制很可能挨揍，与对方扭打到一块，或把对方打伤，被警方认为是集体斗殴而被拘留。

有网民感叹，中国社会的风气不鼓励见义勇为的行为，因为之前有太多助人害己的案例，寒了大家的心。现在就连老人跌倒改不改扶都是“灵魂拷问”，更何况这种事件？结果可能不是吃拳头就是吃官司。

一名蓝衣女子本想上前阻止施暴者打人，但被男友包住。（互联网）

对此，浙江靖霖律师事务所专职律师何秀珍今天撰文称，只有明辨是非、惩恶扬善的司法立场，才能长效支撑公序良俗，才能使人们在面对不法侵害时，没有顾虑，敢于挺身而出。与此同时，也鼓励见义勇为，还应给予见义勇为者强有力的保护机制，包括物质的帮助，如果见义勇为者不幸受伤，能够及时得到赔付或社会救助。

事实上，事发时有一名女子试图阻拦，被其中一施暴者一拳打倒在地，另一名与施暴者同伙的女子上前劝阻，被同伙误打了一巴掌。另有一女子想冲上前阻止暴行，但被男友拦住。

扫黑除恶不到位才是祸根

然而，上述讨论多少都在转移焦点，导致唐山打人事件的根源以及最应该被检讨的，都是扫黑除恶的问题。

发生打人事件的老汉城烧烤店，距离派出所仅800米。施暴者如此大胆嚣张，并且出手娴熟、招招狠击要害，显然是有恃无恐的惯犯。

打人事件最后一名嫌犯沈某某被抓。（互联网）

这些施暴者都有累累案底。主犯陈继志涉及2015年12月非法拘禁案、2017年交通肇事逃逸案、2018年被列为失信执行人、2019年涉及不当得利、2020年再次被列为失信执行人；另一名刘姓嫌疑人也曾将他人打至额骨凹陷、脑组织挫裂伤，还将受害者关进汽车后备箱长达10小时；还有一名陈姓涉案人在2019年因犯开设赌场罪，于江苏省溧阳监狱服刑，2021年1月14日结束刑期。

中国近几年声势浩大地推行“扫黑除恶专项斗争”，唐山市还在6月8日召开全市扫黑除恶斗争领导小组会议，结果没过几天就出现如此严重的恶性打人事件。

事件还掀起实名举报热，一些唐山民众手持身份证拍摄视频公开举报。有蛋糕店的老板称，自己被涉黑人员殴打、威胁、砸店，报案数次无人管，歹徒逍遥法外。另有市民指，自己因与老板的工资纠纷，被黑社会骗到酒吧内进行长达16个小时的非法拘禁、殴打辱骂。报警后不了了之。

这些都说明涉黑涉恶势力一直存在，基层安全问题重重。黑恶势力才会如此嚣张狂妄，胆敢在众目睽睽之下犯案。但愿这次震撼全中国的事件，能让当局更加警醒，所谓除恶务尽，提升社会治安，让普通民众享有平安、安全的生活环境。