杨洁篪沙利文卢森堡会谈四小时 白宫：坦诚富成果

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪当地时间13日在卢森堡，再次与美国总统国家安全事务助理沙利文会面时警告美国，在台湾问题上不要有任何误判和幻想。沙利文则强调确保沟通渠道畅通，以管控中美竞争的重要性。

这是杨洁篪和沙利文两年来第四次举行会谈，两人2021年3月在阿拉斯加安克雷奇进行两天会晤，之后都专程前往欧洲城市进行会谈，去年10月和今年3月便分别在瑞士苏黎世和意大利罗马会面。

杨洁篪今年5月也应约同沙利文通电话。

据新华社报道，杨洁篪指责美国一段时间以来执意加大对华全方位遏制打压，这不仅解决不了美国自身面临的问题，反而致使中美关系陷入十分困难的境地，极大损害了两国在双边领域的交流与合作，这一局面不符合中美双方和世界各国的利益。

杨洁篪强调，中美关系处在关键十字路口，美国应端正对华战略认知，作出正确抉择，把总统拜登的“四不一无意”表态转化为实际行动，同中国相向而行。

所谓的“四不一无意”指的是不寻求打新冷战、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持台湾独立、无意同中国发生冲突。

杨洁篪也强调，在捍卫国家主权和领土完整问题上，中国的立场毫不含糊、坚定不移。中国内政不容他国干涉，任何阻挠、破坏中国国家统一的行为都必将彻底失败。台湾问题事关中美关系政治基础，处理不好将产生颠覆性影响。这个风险不仅存在，还会随着美大搞“以台制华”、台湾政府大搞倚美谋独而不断升高。美国不要有任何误判和幻想，必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，必须慎重妥善处理涉台问题。

据报道，杨洁篪就涉疆、涉港、涉藏、南中国海以及人权、宗教等问题阐明中国的严正立场。他也认为，美国理应与中国良性互动，为亚太地区繁荣、稳定和发展作出共同努力。中美双方还就乌克兰、朝核等国际地区问题交换意见。

美国白宫官网发表文告称，双方就一些区域和全球安全课题，以及涉及到美中关系的关键问题，展开进行坦率、实质性和富有成果（candid, substantive, and productive）的讨论。

据路透社报道，一名不具名的美国高级官员在记者会上说，沙利文在长达四个半小时的会面中，就中国早前在联合国否决由美国牵头推动、旨在对朝鲜追加制裁的决议草案表示关切。

中国和俄罗斯上个月在联合国安理会否决了这项决议草案。中国常驻联合国代表张军在表决后作解释性发言时说，追加对朝制裁，不仅无助于解决问题，相反只能引发更多负面效应，导致对抗升级。