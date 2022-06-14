国民党指中国大陆台海课题言论无助两岸和平稳定

台湾在野的国民党强调，他们不能认同中国大陆方面在台湾海峡课题上的言论，并指相关言论不只刺激区域紧张，也无助两岸和平稳定，完全没有必要。

彭博社前天（12日）引述消息人士报道，中国大陆军方官员在近几个月与美军官员会面时，一再称台湾海峡不是国际水域。

中国外交部昨天回应时说，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权。

据联合新闻网报道，国民党昨天就上述言论回应时说，国民党的立场是各方在不危害区域安全、不侵害台湾的权利，以及符合国际规范的前提下，都应该享有在台湾海峡航行的自由。因此始终反对中国大陆在台海周边进行军事演习，也反对任何破坏双方默契、片面改变现状的行为。

国民党指上述言行不友善，不但威胁台湾安全，也破坏区域稳定与和平、侵蚀两岸愈发薄弱的互信，徒然增加两岸擦枪走火的风险而已。

国民党认为，两岸互动的基础是对等和尊重，任何片面且独断的言行只会加深疑惧、妨碍沟通和制造对立，对两岸人民都没有好处。况且，台湾海峡对于台湾的生存发展和区域安全繁荣至关重要，因此中国大陆方面的相关主张，如果侵害到台湾的主权权利和管辖权、影响到区域共同的关切和利益，想必也不会被台湾人民和相关地区所接受。

国民党也说，目前两岸情势仍旧紧张，台海依然存在冲突风险，但无论面临怎样复杂难解的情势，海峡两岸都应该以追求和平为最高原则，以交流和对话来化解歧见。展示武力或诉诸激进言论，是完全没有必要的行为，而且对事情也没有帮助。