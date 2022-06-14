辽宁丹东一小区整单元被集中隔离后发现感染者在隔壁单元

网传视频显示，辽宁省丹东市一小区单元楼住户没有阳性感染者却被拉走集中隔离，隔离结束后却发现是隔壁单元出现阳性患者。相关社区工作人员承认出错。

根据健康时报报道，有关“锦绣华城拉错人事件”的视频在网上传播。视频显示，辽宁省丹东市锦绣华城业主们询问社区工作人员，是否存在一单元没有阳性感染者却错被拉走集中隔离的情况，社区工作人员回复称：“对。”

锦绣华城一单元的住户李蕾（化名）受访时说，视频中的画面内容属实。李蕾说，5月7号，社区通知一单元有阳性感染者，大家要转运去沈阳隔离。当晚来了十多辆公交车，除了老人和小孩，单元所有人都配合工作前往集中隔离点了。结果隔离回来之后，大家一交流才发现，单元根本没有阳性感染者。

李蕾还说，之前社区工作者告诉他们13楼住户是阳性感染者，而大家经过交流才发现，13楼的住户今年在北京一直没有回丹东，而隔壁二单元13楼出现了一例阳性感染者，已经被转运隔离。

据李蕾介绍，有感染者的二单元除了阳性感染者所在户，其他居民并没有像他们一样被转运隔离。

李蕾还说，在集中隔离之前，4月27日起一单元住户家中的排烟管道和下水道就按照要求全都堵上了，也上了门磁、贴了封条。“从4月27日起我们已经足不出户14天了，突然又通知我们去集中隔离，给出的理由就是我们单元里有阳性感染者，但是真正有阳性感染者的是二单元。”

李蕾说，当天沟通时，锦绣华城所在社区已经和居民承认出错了，也就是拍摄视频中的相关内容。“但后来街道书记表示，没有封控错，说在你们两个单元封控标准上没有封控错，你们楼没有阳性，但是我们确实是这么封控你们的，说做这些事完全是按照丹东的防疫政策来的。”

据丹东市卫健委网站4月26日发布的《丹东市新冠肺炎疫情防控指挥部通告》显示，对77个小区、住宅楼实行封闭管理服务，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，所有居民严禁出户，锦绣华城小区在名单中。根据通告，对于封闭管理小区，有关部门采取采取封条、门磁报警器等方式，确保居民“足不出户”。私自外出的，将与共同居住人转为集中隔离。

丹东市卫健委昨天受询时表示，隔离政策应咨询属地卫健委。但社区办公室座机昨天下午无人接听，社区书记的手机号码在拨通后被对方直接挂断。截至发稿，社区没有对此事作出正面回应。

