唐山去年5月曾开展专项行动打掉10个涉恶团伙

河北省唐山市路北区某烧烤店发生寻衅滋事、暴力殴打他人恶劣事件后，当地连续就扫黑除恶工作做出部署。唐山市夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动领导小组办公室昨天中午发布了社会治安整治“雷霆风暴”专项行动的举报方式。在此之前，去年5月唐山当地也曾开展长达五个月的专项行动，据当地媒体报道，当时全市共破获刑事案件5760起，先后打掉涉恶团伙10个，抓获犯罪嫌疑人5458人，综合成绩在全省名列前茅。

根据澎湃新闻引述唐山当地媒体环渤海新闻网报道，去年1月7日，唐山市公安局“燕赵—砺剑铸盾2021”专项行动新闻发布会介绍，根据河北省公安厅的统一部署，唐山市从去年5月8日起，统筹全市公安力量，围绕“打防管控建”五条战线，集中五个月时间开展“燕赵—砺剑铸盾2021”专项行动，取得丰硕战果。行动以来，全市共破获刑事案件5760起，抓获犯罪嫌疑人5458人，综合成绩在全省名列前茅。

报道称，唐山市公安局行动中紧盯大案要案和民生小案，组织多警种协同联动、集成攻坚。在命案攻坚上，成功破获“1991·5·26”“2005·7·27”等12起久侦未破的命案积案；在扫黑除恶上，紧盯群众反映强烈的涉黑涉恶突出问题，先后打掉涉恶团伙10个，抓获犯罪嫌疑人45名；在“猎狐2021”专项行动上，市县两级经侦部门上下联动，51天内先后劝返吕某某、刘某某等七名境外逃犯，“猎狐”战果全省第一；在禁毒战线上，先后抓获6名部督逃犯，行动战果连续2年位居全省首位，全市共破获毒品案件49起，移送起诉85人，缴获毒品9.2公斤；在反诈挽损上，累计破获电信诈骗案1661起，抓获犯罪嫌疑人1758人，成功返还被骗资金156次、1125.95万元（人民币，约232.3万新元），居全省首位。

报道还称，聚焦影响社会安全稳定的重点领域和重点问题，唐山市公安局持续加大对各类风险隐患的摸排整治力度，着力堵塞隐患漏洞、消除薄弱环节。全面清查整治重点区域和部位、各类危险物品和网上安全隐患，行动以来，省厅挂账的治安乱点刑事警情下降27.8%，治安类警情下降34.6%，已整改各类枪爆安全隐患572处，使用民爆安全监管平台处置预警信息19条，作出行政处罚8起，深入开展网上谣言和有害信息专项整治行动，营造和谐清朗的网上环境。

唐山市公安局当时要求，进一步严密各项管控防控措施，最大限度加固安全链条，不断提高动态环境下社会防控能力。着力压发案，严格落实公安武警联勤等“四项机制”和“1、3、5分钟”快速反应措施，进一步提升巡控效能。着力防大案，以严重危害人民群众生命健康和容易造成重大经济损失的案件为重点，严防发生严重暴力案件和个人极端案事件，广泛开展平安医院、平安校园等创建活动。着力降事故，深化交通事故预防“减量控大”行动，大力整治酒驾醉驾、“三超一疲劳”、农村“两违”等突出违法行为。

唐山市公安局还表示，要牢固树立“大抓基层、大抓基础”的鲜明导向，坚持实战实用实效，加强顶层设计、深化改革创新、优化集约资源，全力夯实安全稳定和公安工作发展根基。智慧安防小区建设提前达标，城区智慧警务站超额建成，“一标三实”基础信息采集持续推进。

在此次唐山路北区某烧烤店发生寻衅滋事、暴力殴打他人恶劣事件后，唐山公布的夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动聚焦六个方面：1.打架斗殴、寻衅滋事、故意伤害、侮辱妇女等违法犯罪行为；2.敲诈勒索、欺行霸市、强揽工程、强迫交易等违法犯罪行为；3.聚众赌博、组织容留卖淫、吸毒贩毒、“两抢一盗”、网络犯罪、交通肇事等违法犯罪行为；4.养老诈骗和电信网络诈骗行为；5.对违法犯罪进行包庇纵容，失职失责的违纪违法行为；6.其他严重影响群众安全感、满意度的各类违法犯罪行为。

唐山市委市政府相关部门要求，唐山全市公安司法机关要充分发挥主力军作用，发扬斗争精神，保持雷霆万钧之势，尽锐出战。科学组织力量，选调精兵强将投入到夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动中。要广泛发动群众，紧紧依靠群众，充分听取各方意见，在专项行动中加快堵漏洞、补短板、强弱项，切实解决群众反映的突出问题，依法维护群众合法权益。要创新工作机制，提高工作实效，实行指挥部运行机制，公布全市各接待地点及电话，全天候接受群众的来电来信，接待来访，落实“一人一方案”，落实安全风险期管理，确保举报群众人身安全，对于涉黑涉恶犯罪案件，要除恶务尽、彻查严惩。要落实好“人头对人头”工作机制，确保专项行动深入有效开展。