孙春兰考察北京涉疫酒吧

中共政治局委员、国务院副总理孙春兰到北京调研疫情防控工作，包括考察涉疫酒吧，并强调要坚持“动态清零”总方针，尽快控制疫情，为中共二十大胜利召开营造良好气氛。

据新华社报道，孙春兰昨天（13日）到北京疫情暴发点天堂超市酒吧、海伦司酒吧实地考察流调溯源、风险人员排查管控、重点场所疫情处置情况。

报道称，北京天堂超市酒吧聚集性疫情持续报告续发病例，感染者活动范围广，增加了处置的复杂性。

孙春兰说，要进一步加强市级统筹，指挥体系扁平化，切实做到刻不容缓、以快制快。针对疫情形势的发展变化，及时动态调整相关防控措施，关键在抓细抓实重点区域防控，科学划定和管控出现感染者的社区，彻底阻断传播途径。

孙春兰强调，要做到应检尽检、应隔尽隔；要强化核酸检测全流程监管，加强现场采样的培训指导和监督评估，切实提高核酸采样和检测质量。要深入细致做好流调溯源和排查，“三公（工）”（指公安、公卫、工信）人员形成专班、密切协同，尽快理清传播链条，锁定疫情暴发源头，及时堵住漏洞。要加强重点场所防控，对人员密集、环境密闭的行业逐一评估风险隐患。

她也到北京市疫情应急处置指挥部，听取“三公（工）”协同流调排查等情况汇报，并召开座谈会，研究加快推动各项防控措施落实。中共政治局委员、北京市委书记蔡奇也出席有关活动。

北京疫情再度升温，天堂超市酒吧疫情截至目前已累计报告228例感染者。北京官方昨天宣布，将对全市酒吧等地下场所开展大排查，并对涉疫地区连续三天开展核酸筛查。天堂超市酒吧所在的朝阳区从9日起已关闭各歌舞娱乐场所、网吧。

北京海淀区委新闻发言人肖丹昨天称，海淀区278家娱乐场所目前已全部暂停营业，该区也开展重点场所排查检查。