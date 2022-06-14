王毅：中国同太平洋建交岛国合作同地区既有安排互为补充

中国国务委员兼外交部长王毅说，中国同太平洋建交岛国的合作同地区既有的安排完全可以并行不悖，互为补充。

据中国外交部官网消息，王毅昨天（13日）应约同新西兰外长马胡塔举行视频会晤时，作出以上表述。

王毅说，中国同太平洋岛国交流合作由来已久、蓬勃开展，是南南合作的重要组成部分。作为最大的发展中国家，中国愿同建交岛国分享自身发展机遇，帮助建交岛国加快发展。新西兰是地区多边主义的旗手，始终致力于地区和平与稳定。中国尊重新西兰与太平洋岛国的传统联系，尊重地区既有合作机制。

他还说，中国同太平洋建交岛国的合作同地区既有的安排完全可以并行不悖，互为补充。根据岛国的愿望，中方愿继续同新方开展更多三方、多方合作项目，共同打造开放包容、团结合作的南太。

马胡塔说，新中建交50周年是两国关系中的大事，新西兰致力于发展新中全面战略伙伴关系，推动双方经贸等领域务实合作与人文交流。新西兰长期坚持一个中国政策，赞赏中方尊重新奉行独立外交政策。新中可以通过对话实现共同目标，就应对气候变化、抗击疫情、促进地区发展繁荣等领域开展合作。

王毅指出，建交半个世纪以来，中新关系历经国际风云变幻，成为不同社会制度、历史文化、发展阶段国家合作共赢的成功范例。中新关系创造了诸多“第一”，在中国同发达国家关系上发挥了引领作用。

他说，中方赞赏新西兰政府一贯奉行积极务实的对华政策，并把对华关系作为对外关系的主要方向之一。中国重视新西兰的地位和作用，始终把新西兰视为重要战略合作伙伴，对两国关系前景充满信心。双方应认真总结50年成功经验，增进相互信任，聚焦互利合作，开辟双边关系更加成熟、稳定、互利、共赢的下一个50年。

王毅说，正如外长女士多次表示，中新关系已日趋成熟，并富有韧性。双方交往50年最重要的经验就是相互尊重。双方都尊重对方人民所选择的发展道路，都奉行独立自主的外交政策，都珍视和倡导多边主义，都不将自己的意志强加于对方，都坚持不干涉别国的内政。这些宝贵经验值得坚持和弘扬。

王毅说，中方愿同新方认真落实两国领导人达成的重要共识，增进政治互信，拓展互利合作，讲好两国友好交往故事，夯实两国关系民意基础。双方也要实施好中新自贸协定升级议定书，用好中新气候变化部长级对话，加快实现绿色复苏。中国国家主席习近平先后提出全球发展倡议和全球安全倡议，欢迎新方积极参与。

马胡塔说，太平洋岛国面临应对冠病疫情、复苏经济、应对气候变化等严峻挑战。新中应通过双边和多边平台，支持岛国克服上述挑战。新方认为，全球发展倡议和全球安全倡议具有战略意义，新方愿同中方一道就全球发展和安全作出共同努力。