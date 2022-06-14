习近平要求高校就业数据扎实：不能弄虚作假搞“拉郎配”

中共总书记习近平上周三（6月8日）到四川宜宾学院考察高校毕业生就业工作时指出，就业数据要扎扎实实，反映真实情况。为了追求高就业率，弄虚作假，搞“拉郎配”，签了再说，这样不行，不能糊弄上级部门，更不能糊弄学生。

根据人民日报报道，习近平说：“党中央十分关心民生工作，民生首先是就业，我们对高校毕业生就业问题特别关心。”

习近平严肃指出，“现在有些学校为了追求高就业率，弄虚作假，搞‘拉郎配’，签了再说。这样不行，不能糊弄上级部门，更不能糊弄学生。”

习近平对即将走出校门、走进社会的青年学子强调，要弘扬社会主义核心价值观，努力做到德智体美劳全面发展。劳动最光荣，大家的幸福生活是靠劳动创造的，一夜暴富、一夜成名是不现实的。大学生就业要怀着一颗平实之心，综合考虑自身条件和社会需求，防止高不成、低不就。

习近平同时也对当地党委、政府和学校负责人指出，高等教育不断普及，这是大势所趋。国家发展方方面面都需要人才，关键是要提高人的素质。学校专业设置、学生知识结构要同社会就业结构相匹配，同时要给予人才应有的地位和待遇。

习近平在此次考察中还说，要高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚决克服目前经济发展面临的一些困难，做好就业、社会保障、贫困群众帮扶等方面的工作，做好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。

他在考察当地一家民营企业时说，“集中精力把自己的事情办好，不管风云变幻，无论风吹浪打，我自岿然不动。14亿多中国人民、9500多万党员，守好我们的岗位，做好我们的本职工作，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴作出自己应有的贡献”。

中国经济增长步伐放缓，多个经济大省接连受到疫情冲击，中国今年将在就业岗位需求迅速紧缩的情况下，迎来人数最庞大的一届高校毕业生，人数达到1076万人，首次突破千万大关。

中国教育部本月初召开高校毕业生就业工作调度会强调，不准以任何方式强迫、诱导毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩，不准以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议，不准将毕业生顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料。对任何形式的弄虚作假行为，坚持发现一起、查处一起。