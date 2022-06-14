梁振英促少谈政治重振经济

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英说，香港市民均关心经济和民生，要求回归后生活方式不变，“马照跑，舞照跳”，但香港却在回归后变成了政治城市。

梁振英接受《星岛日报》访问时说作出以上表述。

梁振英回归前曾任《基本法》咨询委员会秘书长，参与草拟《基本法》。在回忆起上世纪80年代《基本法》起草阶段，在1988年主持第一次全港咨询时，梁振英称，每次走访地区，市民提除的第一条问题都一样：“后生仔，你讲我知，1997年7月1日回归时，我们用甚么银纸买第一份早餐？”（年轻人，你告诉我，1997年7月1日回归时，我们用什么钞票买第一份早餐？）。

他指出，大家在咨询会上关注的是经济、民生事宜，几乎不讲政治、选举、一人一票、自治。香港人当时要求（回归后）生活方式不变，形象化地说是马照跑，舞照跳，然后在香港有较好的生活。但这个经济城市在回归后有转变，大型社会运动时有发生，诉求由反对国民教育、争取普选、以至香港独立都有。

香港回归25年，期间政治风波不断。梁振英说，若香港深层次、制度性的问题处理不好，恐怕之后仍会再出现如占领中环（占中）、国教风波等事件。因此要正本清源，讲清楚《基本法》初衷。

香港回归后由经济城市转变成政治城市。梁振英认为，由上世纪80年代中英谈判、九七回归至今，过去40年时间，未将《基本法》初衷讲清楚，未针对性地解释《基本法》规定的香港政制、香港与中央政府与国家是什么一回事。政治是论述的角力，自身不将初衷讲好，就会有人扭曲《基本法》初衷。

梁振英重提他任特首期间的占中事件，指过去有人提出香港人自己“闩埋门”（关起门）选特首，不需中央政府任命，这是去中央化，不符合《基本法》，也不符合当初政治制度设计的初心。

他称，只是单纯讲“民主”二字，将民主说成大多数香港选民选出来的就是特首，这句话很容易理解。也有人利用香港的特殊性，引导香港人，特别是年轻人，走向与中国大陆割裂，占中、黑暴期间暴露出相关问题。

梁振英指出，近年香港人经常讲“民主”，有人提出重启政改、一人一票选特首等，但大家应看清楚《基本法》，行政长官产生前应由提名委员会提名，而不是公民提名。

《基本法》也订明选出的行政长官由中央人民政府任命。梁振英解释相关初衷，是因为香港行政长官不如外国一般城市，如伦敦、纽约市长，他们权力相当有限，“权力有限，中央政府就不需要任命，我们在大厦选出一个业主立案法团主席，也不需要中央政府任命。”但香港的行政长官较伦敦、纽约市长权力大，除全国性法律、与《基本法》有抵触的法律外，可以通过任何法律，特区有完全的财政权。这些权力并非人民授权，特首的大部分权力是中央授权。

梁振英也认为，外国势力一直存在于香港，但香港人正缺少“细菌观”，防范外国势力，容易让人有可乘之机。回归前后，香港的国际政治环境都非常复杂。

他形容，外国势力就如细菌，虽然大家看不到，但双手充满细菌，要经常洗手，“香港这地方长久以来，（外国势力）不一定看到，但威胁住我们安全。”因此香港有防范外来势力影响国家安全、社会安全的必要。

梁振英说，过去二十五年，香港发生大大小小事件，大家需要总结，寻回初心。总结在今日国际环境下，要防范什么。如果不做好这些工作，香港的民生、经济无办法发展起来，香港会不断出事。

他认为，要让香港人更全面、深入认识香港民主的特质，要讲清楚初心，由教育做起。过去“教协不倒，教育无望”，如今“教协既倒，教育何去何从？”要培训中小学教师，讲清楚国家安全、国际关关系、《基本法》初衷、为何不能与西方国家民主、主权国家民主作比较。