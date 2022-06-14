新东方双语直播出圈 带动股价涨超100%

中国教培巨头新东方转型直播，旗下“东方甄选”直播间近日开启双语带货模式，在带货中教英语，吸引大批粉丝，昨晚在线人数超过10万人，粉丝超363万。直播爆红也拉动新东方股价暴涨，昨天一度涨超100%。

根据澎湃新闻报道，东方甄选直播间于每天早上7点开始直播。主播们用中英双语讲解：“原切牛排怎么说，‘Original cutting’；不喜生食、点餐希望肉质熟一点怎么说？你可以嘱咐一句，‘Medium well”。

第三方平台数据显示，自6月10日开启“双语带货”以来，三天内，“东方甄选”直播间粉丝增加157万，并占据微博热搜榜，销售额增加1777万元（人民币，下同，约366万新元），且在线观看人数最高约达10万人，相比之前的峰值在线千人上涨了超100倍。

直播间的火热带动新东方系公司股价上扬。截至昨晚收盘时，新东方在线港股报8.72港元，涨近40%，总市值87.26亿港元。新东方港股报收14.48港元，涨13.12%，总市值246亿港元。 公开资料显示，新东方在线是新东方旗下专业的在线教育网站。

新东方创始人俞敏洪昨天凌晨向双语带货主播董宇辉发微信表达感谢，董宇辉在回复中说：“一大早收到俞老师的关心，兴奋，感动。昨晚10.8万人在我直播间里，听我讲书，几万册图书迅速售空。作为一名曾经的老师，和现在的网络销售员，传递知识，让人喜欢阅读，最终热爱生活，这是我的福气，荣幸，和使命。茫茫人海，原来你也在这里。”

在直播中，俞敏洪也回应了“双语直播”走红一事，称他们是无意中把以往的英语教学和卖东西结合起来，感谢网友的宽容和支持，是新东方老师们非常关键的转型。

值得注意的是，有新东方直播间的供货商在接受媒体采访时表示，东方甄选不需要坑位费，也不会索取大量的样品供试吃。“俞老师的团队很克制，一开始寄了几份过去，他们就说够了，只要有几个展示够用就行。”

去年12月8日，新东方在微信平台发文，宣布当晚8点将推出直播带货新平台“东方臻选“。成立之初，东方甄选直播并不引人关注，即使俞敏洪多次亲自带货，直播在线人数长期维持数百人左右。董宇辉曾在视频中称，“很长时间内，直播间只有几个人，都是自己的父母下两单。” 数据显示，最初新东方直播间平均单场直播销售额不足30万。

对于新东方直播间近日的亮眼表现，中信建投分析称，横向对比抖音平台头部主播，东方甄选近两日GMV、观看数量已跻身头部直播间，后续仍需加大粉丝数量留存，仍有较大提升空间。

中信建投推测，按照目前粉丝增长速度（日增70至80万人），在未来2周东方甄选粉丝数量有望达到千万人。假设按照日均GMV千万元进行估算，东方甄选年GMV将达到37亿元，伴随自营产品比例加大和客单价提升，利润率有望提升至5%。



平安证券研报表示，教育板块近期景气度较高，存在前期跌幅过大、近期有行业纠偏性机会。上周新东方在线涨幅高达70.68%，旗下“东方甄选”直播间迅速破圈，直播数据从早期单日GMV仅几万到近日GMV破百万元，6月10日单日GMV更是突破千万元，负面因素已出清，大学成人业务能够托底，账面可用资金充裕。

中国去年7月出台“双减”政策后，新东方遭遇了巨大危机。俞敏洪当时发文透露，“新东方的市值跌去百分之九十，营业收入减少80%，员工辞退六万人，退学费、员工辞退N+1、教学点退租等现金支出近二百亿。”

俞敏洪上周三在个人微信公众号发文表示，“我把直播经济叫做商业的第三次革命。第一次是大卖场，第二次是电商，第三次就是直播带货。自去年政策之后，我对新东方的定义是成为以教育产品为核心的教育公司。产品需要销售渠道，我发现最有效的销售渠道除了找代理，就是直播带货。”

