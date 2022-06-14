港四本公民科新教材明确 “香港不是殖民地”

香港三个出版社四本经送审的公民与社会发展科（公民科）课本，全部明确表示“香港不是殖民地”。有课文解释称，虽然英国按“殖民地”模式管治香港，但清朝以后的中国政府均不承认不平等条约，也从未放弃香港主权。

根据《明报》报道，四本公民科新书属单元主题一（“一国两制”下的香港），由三条不平等条约看香港问题的由来，全部指香港自古以来就是中国的领土，中国1972年要求联合国非殖民化特别委员会把港、澳从殖民地名单中删去，获大会以大比数通过，强调香港不具殖民地地位。

有课本还补充资料说明“殖民地与殖民统治”，指若某国宣布一地区为该国殖民地，国家享有该地区的主权和治权；若某国对一地区实行殖民统治，该国“只拥有该地区的治权，并不拥有主权”。课文还说，中国一直拥有香港的主权，英国“只是在香港实行殖民统治，因此香港不是英国殖民地”。

报道指出，此前已有教科书删掉香港曾是“英国殖民地”句子；香港历史博物馆早前闭馆翻新，暂设的浓缩版展览也不再有“殖民地”字眼。



报道还提到，香港教育局一年前推出的《公民与社会发展科课程及评估指引（中四至中六）》，提及该科不少课题涉及历史文化、道德标准、法理法治等，教师不应引导学生将探究方向“囿于正反二元对立”。

翻查上述公民科新书的练习题。普遍题目不要求列正反意见，有题目问“实施国安法既有利香港特区，也有利国家”，要求学生利用所提供资料及“就你所知”，提出理据支持该看法。

