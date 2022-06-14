唐山打人案嫌犯被抓时疑是逃犯 警方称专案组正调查

唐山打人事件中多名嫌犯有前科，其中主嫌犯陈继志涉及2015年的一起刑事案件，涉嫌“刑拘在逃”。对于此次陈继志被抓时是否仍是逃犯的疑问，廊坊市公安局广阳分局刑警今天上午受询时表示，专案组正在调查中。

根据齐鲁晚报报道，唐山警方发出的相关通报显示，烧烤店打人案件中，主犯为陈继志和刘某。经检索发现，账号为“路北巡控”的博主曾在2019年7月发布过标题为“110那些事——光明里派出所抓获一名涉嫌非法拘禁的网上逃犯”的文章。该文章提及了一起发生在2015年12月13日的案件，该案件中两名犯罪嫌疑人名为刘某和陈继志。

据中国裁判文书网显示，2015年12月12日18时许，在唐山市路北区闻新园小区，被告人刘某伙同他人（身份尚未查清），以追讨索要抵押车辆的债务为由，被告人刘某使用方向盘锁对被害人商某的头部等部位实施殴打，致使其额骨凹陷粉碎性骨折，脑组织挫裂伤，尺骨粉碎性骨折，额顶部跨发际瘢痕按“系数相加”办法计算后所得数值大于1。后被告人刘某等人将其强行带上车牌号为×××的黑色帕萨特离开，将被害人商某带到陈继志（刑拘在逃）位于开平东外环的厂房大院内。至次日12时许，被害人商某趁人不备逃脱并报警。经鉴定，被害人商某的伤情为轻伤一级。

2018年3月21日，犯罪嫌疑人刘某被唐山市公安局路北分局依法刑事拘留。2018年4月27日，唐山市路北区人民检察院以涉嫌故意伤害罪对刘某批准逮捕。之后，2018年12月20日，唐山市路北区人民法院认定刘某已构成故意伤害罪，依法判处刘某有期徒刑二年零一个月。

事后，刘某提起上诉，2019年3月11日，唐山市中级人民法院终审裁定，驳回上诉，维持原判。

在2015年的这起故意伤害案中，两份判决书中均提到陈继志，并且标注“刑拘在逃”。

报道指出，所谓“刑拘在逃”是指公安机关经查证针对犯罪嫌疑人所犯有的罪行已经下达《刑事拘留证》，但犯罪嫌疑人为逃避刑事责任而潜逃，公安机关对于这种人员通常会进行网上追逃。

2019年3月11日终审判决时，陈继志依旧处于刑拘在逃。而在中国裁判文书网中输入陈继志以及唐山之后，发现自2019年3月11日终审判决后，并不存在对陈继志的刑事诉讼。

陈继志的“逃犯”之名2019年3月11日之后被撤销，或者是逃犯陈继志2019年3月11日至今就未被公安机关抓获，尚不明确。

报道指出，如果逃犯陈继志一直未被抓获的话，那么，此次唐山打人案件，警方抓获陈继志时，他不仅是该案件的犯罪嫌疑人，是否还是一名在逃逃犯？

对此，廊坊市公安局广阳分局刑警大队值班民警今天上午回应媒体时说，这个案件是归该刑警大队管，专案组正在调查具体情况，随着该案件的调查，相关情况会及时向社会公布。

