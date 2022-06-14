拖欠快递员工资30多万 公司回应已结清

极兔速递一快递网点被曝拖欠快递员工资共34万人民币（约70117新元），十几个快递员为讨工资睡在地上，对此快递公司回应，已结清所欠薪酬。

据央广网报道，极兔速递已介入针对江苏省常州市武进湖塘镇快递网点拖欠员工薪酬、片区快递业务停滞一事，并于昨天（13日）表示，公司已结清所欠薪酬，快件积压预计当天全部处理完成。

对于已在快递网点腐烂发臭的生鲜快件，极兔表示会对客户的损失进行相应赔偿。

极兔速递告诉央广网记者，该网点老板系极兔加盟商，工资应为加盟商支付。对于是否会对该网点老板追责，极兔速递表示，加盟商欠款问题还在商讨中，尚无具体解决方式。

此前，“沸点”微博视频显示，极兔速递武进湖塘镇网点有十几名快递员反映工资被拖欠，受访员工称“有的从1月份、有的从2月份（就）没发到工资”。视频显示，快递员为讨工资在网点住下，睡在水泥地上。员工称，甚至有快递员抱着11个月大的孩子来要工资等到半夜，老板电话却一直处于无人接听状态。

除外，视频也显示大量快件积压在网点，鸡蛋、水果等生鲜已腐烂，网点所在区的快递业务已停滞。

据央广网报道，在5月份中国邮政局关于2022年第一季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告中，极兔速递排在垫底的74分-76分的区间内。

另据“信号财经”报道，天眼查App显示，极速快递此前因帮助其他经营者进行虚假或引人误解的商业宣传、违反票据管理规定、违反加盟管理规定被行政处罚。此外，该公司存在上百条法律诉讼信息，其中包括多个劳动争议、劳动合同纠纷。

官网显示，极兔速递是一家全球综合物流服务运营商，公司创立于2015年，快递网络覆盖印度尼西亚、新加坡、中国、沙特阿拉伯、巴西等共12个国家。